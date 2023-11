RED by SFR vs B&You : deux nouvelles promos spécial Black Friday avec 130Go de 5G à prix cassé !

Une promo de folie chez RED by SFR

Vous voulez faire des économies à l'occasion du Black Friday ? Ça tombe bien, chez RED by SFR, vous pouvez souscrire à son forfait RED 130Go à 13,99€ par mois et tenez-vous bien, la 5G est incluse gratuitement ! Cette offre exceptionnelle lancée spécialement pour ce dernier évènement est valable tout le week-end, vous pouvez donc en profiter jusqu'à dimanche soir, 23h59.

Ce forfait illimité et sans engagement vous permet de disposer de 26Go lorsque vous vous déplacez à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, vous pourrez communiquer sans compter en France métropolitaine comme depuis ces dernières destinations.

Pour les globe-trotteurs, il est possible de souscrire à une option spécial International à 5€ par mois. Celle-ci vous fournit jusqu'à 30Go pour votre connexion web depuis l'Union européenne et les DOM, dont 20Go que vous pourrez utiliser en Suisse, à Andorre, aux USA et au Canada.

En souscrivant à cette offre mobile, la carte SIM est offerte, que vous choisissiez la carte classique ou la carte virtuelle.

Le Black Friday chez Bouygues Telecom

De son côté, Bouygues Telecom vous propose son forfait spécial à 13,99€ par mois avec 130Go de data en France métropolitaine. Pour l'occasion du Black Friday, en plus de ce tarif attractif, l’opérateur inclut gratuitement la 5G à ce forfait sans engagement.

Par ailleurs, pour vous assurer de voyager sans vous soucier de votre enveloppe data à l'étranger, cet abonnement mobile B&You vous permet de disposer de 30Go utilisables depuis les DOM et plus largement lorsque vous séjournez en Europe.

Bien entendu, vous pourrez appeler et envoyer vos messages en toute sérénité depuis l'ensemble des zones précitées grâce à l'illimité.

Enfin, la carte SIM triple découpe vous coûtera la somme de 1€ seulement au lieu de 10€ !