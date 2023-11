Forfait mobile : La sélection des meilleures promos Cyber Monday à ne pas rater !

Si vous êtes passé à côté des promos Black Friday, vous pouvez vous rattraper avec cette sélection des trois meilleures offres signées Cyber Monday ! Des forfaits sans engagement avec un max de data et quelques surprises à prix doux... Découvrez-les en détail dans cet article !

Les séries spéciales à moins de 10€

Chez les opérateurs Lebara et Lyca Mobile, vous pouvez profiter d'un forfait spécial à 9,99€ tous les 30 jours. L'un comme l'autre de ces forfaits économiques sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge. De même, vous bénéficierez des appels et des SMS illimités en France métropolitaine.

Le forfait Mensuel 100Go de Lebara vous propose 100Go pour surfer sur le net depuis la Métropole. Il s'appuie par ailleurs sur le réseau Orange, révélé premier réseau de France selon l'enquête de l'ARCEP publiée en octobre dernier. Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à 5Go pour rester connecté depuis ces destinations. Enfin, sachez qu'en souscrivant à cette offre mobile, votre nouvelle carte SIM et la livraison sont offertes !

De son côté, Lyca Mobile vous fournit 120Go dédiés à votre connexion web en France métropolitaine. Sachez en plus que vous pouvez profiter de la 5G en toute tranquillité puisqu'elle est incluse gratuitement avec cette offre mobile ! Pour assurer votre itinérance, l'opérateur vous fournit jusqu'à 9,25Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Notez enfin que ce forfait s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom.

Deux mois d'abonnement offerts et la 5G incluse

Chez Syma Mobile, vous pouvez souscrire à son offre promotionnelle spéciale Black Friday avec 100Go de data en France métropolitaine et 12Go dédiés à votre connexion web depuis les pays de l'UE et les DOM. La bonne nouvelle est qu'en souscrivant à cette offre disponible sur le réseau SFR, vous bénéficiez des deux premiers mois d'abonnement offerts en plus de la 5G incluse gratuitement !

Ce forfait sans engagement à 11,99€ par mois vous propose par ailleurs l'illimité pour communiquer comme bon vous semble partout en Europe (UE/DOM/Métropole) ainsi que l'option "appels internationaux" pour appeler sans compter depuis la Métropole vers 100 destinations internationales et vers les mobiles européens, sans surcoût.