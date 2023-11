Google Pixel 6a : il passe à moins de 300 € chez ce marchand grâce à ce code de réduction !

Le Google Pixel 6a est un smartphone qui propose une version allégée du Pixel 6 de Google, mais avec des composants presque similaires, afin de réduire taille et prix. En ce moment, il est possible de se procurer cet excellent smartphone à 284 € grâce à un bon de réduction.

Le Google Pixel 6a est une version allégée de son grand frère le Pixel 6. « Allégée », car il est proposé avec une plus petite taille et un plus petit prix, mais ses composants restent très similaires. En ce moment, vous pouvez vous le procurer à 289 € sur Rakuten et avec un code promo ITO5150 de 5 € qui le fait descendre à 284 €. L’appareil est livré avec un chargeur et un câble USB.

Fiche technique du Google Pixel 6a

Écran : Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 90hz

: Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 90hz Processeur : Google Tensor

: Google Tensor Mémoire : 6 Go de RAM

: 6 Go de RAM Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo : Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP

: Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP Batterie : Batterie de 4400 mAh charge rapide 18W

Le Google Pixel 6a optimise de nombreux composants pour réduire son coût tout en préservant l'essentiel de la qualité du Pixel 6. Propulsé par la puce Google Tensor de première génération, la même que sur le Pixel 6, il assure des performances exceptionnelles, bénéficiant du support de 6 Go de RAM. En matière de photographie, la qualité des clichés ne se limite pas au nombre de mégapixels, le traitement de l'image jouant un rôle crucial. Le Pixel 6a se distingue comme l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme pour la photographie grâce à ses capacités avancées de traitement d'image. De plus, son écran Amoled full HD+ offre des images magnifiques.

Le Google Pixel 6a est sur Rakuten à 350 € !

Le Google Pixel 6a est disponible pour284 € sur Rakuten grâce au code de réduction ITO5150 qui le fait baisser de 5 €. Une superbe occasion pour se procurer cet appareil au meilleur prix pour préparer Noël.