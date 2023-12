Les promos SOSH de Noël : quatre forfaits illimités avec de 1Go à 130Go dès 7,99€

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan mobile, cet article devrait vous intéresser. On vous propose un focus sur les forfaits illimités mis en avant par l'opérateur SOSH avec de 1Go à 130Go à prix doux ! De quoi satisfaire toutes les envies et tous les budgets, profitez-en !

Les forfaits 1Go et 20Go à moins de 10€

L'opérateur SOSH propose en ce moment quatre forfaits illimités, avec de 1Go à 130Go de data, réservés aux nouvelles souscriptions. Ces forfaits sont sans engagement vous laissant ainsi la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que souhaité et sans frais.

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas dépasser le seuil des 10€ pour leur budget mensuel de téléphonie mobile, deux forfaits pas chers sont disponibles. Ces derniers vous permettront de communiquer en toute tranquillité depuis la France métropolitaine comme depuis les pays de l'UE et les DOM. Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM, car les forfaits signés SOSH incluent l'illimité également pour les appels et les messages émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM, et ce, sans surcoût.

Le forfait 1Go est à 7,99€ par mois et le forfait 20Go vous coûtera seulement 9,99€ par mois. La première offre vous propose 1Go utilisable partout au sein de l'UE, tandis que la seconde offre vous founit 20Go pour votre connexion Internet en France métropolitaine, dont 15Go dédiés à cet usage depuis l'étranger (UE/DOM).

Un max de data à prix cassé

Si vous souhaitez profiter de plus de data, deux forfaits économiques sont à votre disposition. Le forfait 100Go à 13,99€ par mois vous offrira 100Go pour votre navigation web en France métropolitaine. Pour deux euros supplémentaires chaque mois, vous pouvez sousrire au forfait 130Go. Au prix de 15,99€ par mois, ce forfait sans engagement inclut 130Go pour votre usage Internet depuis cette destination.

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM, vous pourrez disposer de 20Go afin de rester connecté même depuis l'étranger. Bien entendu, vous pourrez également communiquer à votre guise depuis l'ensemble des zones précitées grâce à l'illimité prévu par l'une et l'autre de ces offres mobile.