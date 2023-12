Votre forfait mobile 130Go à prix doux, c'est possible chez ces trois opérateurs low cost !

Un max de data et la 5G offerte

Chez Syma Mobile et Cdiscount Mobile, il est possible de souscrire à un forfait 130Go à prix doux en plus de bénéficier gratuitement de la 5G ! Ces deux offres mobile sont sans engagement pour que vous puissiez librement changer d'abonnement à tout moment et sans frais.

À l'occasion des fêtes de fin d'année qui approchent, l'opérateur Cdiscount Mobile propose donc son forfait 130Go avec une réduction mensuelle de 13€ sans limitation de durée ! Ainsi, à 11,99€ par mois au lieu de 24,99€ par mois, vous pouvez surfer sur le net à hauteur de 130Go en 5G/4G depuis la France métropolitaine et profiter des 25Go dédiés à votre usage Internet à l'étranger (UE/DOM + Islande, Norvège, Liechtenstein). De même, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis l’ensemble des destinations précitées grâce à l'illimité.

Si vous optez pour cette offre en promo, sachez que votre carte SIM vous coûtera seulement 1€ au lieu des 10€ initialement facturés.

Chez Syma Mobile, vous pouvez choisir le forfait Le Onze à 11,99€ par mois. Avec ce forfait illimité, vous disposerez de 130Go de 5G en France métropolitaine et pourrez rester connecté à hauteur de 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Depuis ces différentes zones, vous pourrez bien entendu communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité prévu par votre offre mobile.

Sachez que vous pouvez également profiter gratuitement de l'option "appels internationaux" qui vous permettra d'appeler à votre guise depuis la Métropole vers 100 destinations internationales et vers les mobiles européens, sans surcoût.

Un forfait 130Go sur le réseau Orange

Chez Lebara, le forfait Mensuel 130Go bénéficie d'un tarif préférentiel à 13,99€ tous les 30 jours. Avec ce forfait sans engagement, vous pouvez naviguer sur la toile en toute sérénité grâce aux 130Go de 4G pour votre connexion web en France métropolitaine et bénéficier de l'illimité pour vos appels et SMS émis depuis celle-ci. De plus, l'opérateur assure votre itinérance en vous fournissant 7Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

En optant pour cette offre exclusive réservée aux nouvelles souscriptions, vous bénéficiez de deux avantages : votre carte SIM et la livraison sont gratuites et l'opérateur vous offre 1Go supplémentaire le premier mois de votre abonnement.

Sachez enfin que cet abonnement mobile s'appuie sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP.