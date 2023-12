On connait la date de disponibilité du Samsung Galaxy S23 FE en France ainsi que son prix

Alors que beaucoup de rumeurs circulent sur les smartphones haut de gamme Galaxy S24, dont l’annonce officielle est prévue pour le début de l'année prochaine, Samsung France a enfin confirmé les détails de la commercialisation du modèle Galaxy S23 FE deux mois après l’annonce officielle. Ainsi, on sait désormais que le Galaxy S23 FE sera disponible chez la plupart des commerçants dès le 8 décembre 2023. Pour acquérir ce nouveau téléphone, il faudra débourser 699 € pour la version 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Une autre version disponible à 759 € pour la version de 8 Go avec 256 Go de mémoire interne. L’appareil est proposé en différents coloris : graphite, crème, menthe et violet. Notez que des coloris bleu et orange seront exclusivement disponibles sur la boutique en ligne de Samsung.

En prime, Samsung propose une offre de lancement alléchante : les récents écouteurs sans fil Galaxy Buds FE seront offerts du 8 décembre 2023 au 16 janvier 2024 pour tout achat d'un Galaxy S23 FE.

Quelles caractéristiques techniques pour le Samsung Galaxy S23 FE ?

Le Galaxy S23 FE est un téléphone positionné comme l'entrée du segment haut de gamme de la marque sud-coréenne. L'appareil est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces offrant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1450 cd/m². L’écran est protégé par un verre Gorilla Glass 5. Propulsé par la puce Exynos 2200 en Europe, il est donc décliné avec 8 Go de mémoire vive et le choix entre 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Pour prendre des photos et réaliser des vidéos, le Galaxy S23 FE est doté d'un capteur principal de 50 mégapixels promettant des clichés riches en détails. Le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels offrent une polyvalence accrue. Pour les appels vidéo et les selfies, il y a un capteur de 10 mégapixels.

Au-delà de ses performances, le Galaxy S23 FE se distingue par son design et sa conception. Ainsi, le boîtier est fabriqué à partir de plastiques recyclés, issus de barils d'eau, de filets de pêche et de bouteilles PET, encadré en aluminium. Il bénéficie d'une certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Sur le plan de la connectivité, le Galaxy S23 FE est compatible 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC. Il fonctionne grâce à une batterie d’une capacité de 4500 mAh, compatible avec une charge de 25 watts.