Xiaomi 13T : Cette super promo surf sur l'annonce des Xiaomi 14 pour le proposer à prix réduit dès Noël !

Comment reconnaitre un bon smartphone ? C'est une question à laquelle il est à la fois simple et difficile de répondre. Cette ambivalence est due en grande partie à l'évidente subjectivité de la question. Il est difficile aujourd'hui de trouver de mauvais appareils et ce sera plutôt en termes de besoins spécifiques, mais aussi de polyvalence, que les smartphones les plus modernes pourront se démarquer les uns des autres. Prenons le cas du constructeur Xiaomi et du Xiaomi 13T qui nous intéresse aujourd'hui : celui-ci est ce que l'on pourrait qualifier de polyvalent. Mais, il ne se contente pas d'être simplement capable d'effectuer plusieurs tâches, il le fait avec excellence, et cela, on le doit à un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, couplé jusqu'à 12 Go de RAM ! Vraiment, très impressionnant. Nous pouvons nous le procurer en ce moment à 468 €, au lieu des 549 € proposés par Xiaomi directement.

Fiche technique du Xiaomi 13T

Écran : 6,67 AMOLED, 2712x1220, 144 Hz

: 6,67 AMOLED, 2712x1220, 144 Hz Processeur : Dimensity 8200 Ultra

: Dimensity 8200 Ultra RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra : 50 MP + 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 50 MP + 12 MP Batterie: 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi 13T présente une fiche technique polyvalente, mettant en avant une grande capacité en photographie grâce à une collaboration avec Leica. Cependant, ses performances ne se limitent pas à la photo, bénéficiant également de 12 Go de RAM pour une efficacité remarquable dans diverses tâches. L'écran Amoled de haute qualité et la batterie de 5000 mAh contribuent également à l'impressionnante polyvalence de ce smartphone.

Le Xiaomi 13T est sur Amazon avec 150 € de moins que sur le site de son constructeur

Le Xiaomi 13T est donc en ce moment Rakuten le propose à 468 €, ce qui est très intéressant, car son prix constructeur est de 549 €. Une très bonne affaire à ne pas manquer pour Noël si vous êtes intéressé par ce modèle.