OnePlus 11 : beau cadeau chez ce marchand avec les 242 € de réduction sur ce très haut de gamme juste avant Noël !

Nous avons pu accéder aux caractéristiques du OnePlus 12... Les marques concurrentes vont avoir du souci à se faire lors de sa sortie prochaine ! Mais le OnePlus 11 qui est déjà disponible depuis quelque temps n'est pas en reste côté caractéristiques impressionnantes ! Il s'agit d'un smartphone très haut de gamme co-développé par OnePlus et Hasselblad, une marque d'appareils photo renommée. Il s'agit de l'un des smartphones les plus puissant du moment et nous pouvons le trouver actuellement à très bon prix sur Rakuten pour 607 € au lieu de 849 €, ce qui représente une très belle baisse de prix !

Fiche technique du OnePlus 11

Écran : AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels

: AMOLED, 6,7 pouces avec résolution 3216 x 1440 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur téléobjectif de 32 MP. Caméra frontale de 16 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 100W

Le OnePlus 11 propose une fiche technique particulièrement puissante et rivalise avec d'autres grands noms comme le Samsung Galaxy S23 Ultra par exemple, ce qui n'est pas rien ! 8Go de Ram et une puce Snapdragon 8 Gen2 le classent parmi les plus puissants smartphones du moment. Il dispose égaklement d'un écran Amoled magnifique, d'une très grosse batterie de 5000 mAh et bien sûr d'un appareil photo absolument bluffant sur le plan technique grâce à son partenariat avec Hasselblad.

Le OnePlus 11 est à son meilleur prix sur Rakuten !

Nous pouvons trouver en ce moment le OnePlus 11 à très bon prix sur Rakuten pour 607 € au lieu de 849 €, ce qui représente une baisse de prix de 242 € ! De quoi se procurer l'un des meilleurs smartphone du moment juste à temps pour Noël.