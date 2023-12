Vous allez adorer ces nouvelles promos forfait mobile : 20Go et 50Go dès 6,99€ et la carte SIM à 1€ !

Voilà deux nouvelles promos qui sont particulièrement attractives : 20Go à 6,99€ par mois et 50Go à 8,99€ par mois. En plus, cet opérateur virtuel vous offre une remise sur le prix de la carte SIM... Vous allez à coup sûr trouver votre bonheur avec l'une ou l'autre de ces offres exceptionnelles ; on vous dit tout dans cet article !

Les nouveaux forfaits pas chers de Cdiscount Mobile

L'opérateur Cdiscount Mobile propose en ce moment deux forfaits pas chers avec 20Go et 50Go de data en France métropolitaine aux prix cassés de 6,99€ par mois et 8,99€ par mois. Lancées hier soir, ces offres promotionnelles vous permettent de profiter d'un forfait avec des garanties attractives - que nous vous présenterons en seconde partie d’article - sans faire exploser votre budget de téléphonie mobile. Ces promos sont d'ailleurs les bienvenues avec les fêtes de fin d'année qui pointent le bout de leur nez !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Cela vous laisse ainsi libre de vous ajuster selon vos envies et besoins du moment et surtout selon votre budget global.

Enfin, sachez que les forfaits présentés dans cet article vous font profiter du réseau Bouygues Telecom.

20Go et 50Go dès 6,99€

Pour les plus petits budgets, vous pouvez choisir le forfait 20Go à seulement 6,99€ par mois au lieu de 7,99€ par mois. Avec ce forfait à prix mini, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 20Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 8Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Vous préférez bénéficier davantage de data ? Alors, optez plutôt pour le forfait 50Go à 8,99€ par mois. Celui-ci vous fournit donc 50Go pour votre connexion web en France métropolitaine et vous permet d'assurer votre itinérance grâce aux 9Go dédiés à cet usage depuis l'étranger (UE/DOM).

Avec l'un et l'autre de ces forfaits sans engagement, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la Métropole que depuis les destinations internationales précitées.

Notez que le Liechtentsein, la Norvège et l'Islande sont à ajouter à ces destinations internationales pour votre connexion web ainsi que pour l'illimité.

Dernière précision : pour toute souscription à ces offres mobile, vous paierez votre nouvelle carte SIM seulement 1€ au lieu des 10€ initialement facturés !