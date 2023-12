Rapport DSCC sur les smartphones pliants, Samsung domine, mais la concurrence s’organise et gagne du terrain

L’année 2023 était pressentie pour être celle des smartphones pliants et finalement, c’est vraiment cela mais à un détail près, du moins pour nous, européens. En effet, la très grande majorité des appareils n'est pas (encore) disponible en Europe. En effet, pour le moment, les nouveaux sont principalement voire exclusivement disponibles en Chine. On peut toutefois se consoler avec les pliants à clapet de Samsung, Motorola ou Huawei ainsi qu’avec le modèle livre Galaxy Z Fold5 du géant sud-coréen, mais pour le reste à de très rares exceptions avec des nombres d’exemplaires très limités, c’est tout ce à quoi les consommateurs européens peuvent accéder. Nous verrons ce qui se passera en 2024, mais il n’est sûr que ce soit la déferlante attendue.

D’ici là, DSCC publie un rapport complet sur le marché des smartphones pliants au niveau mondial. Rappelons que DSCC est une société de conseil spécialisée dans l’analyse d’approvisionnement et des tendances du marché des écrans. Pour DSCC, sans surprise, c’est la société Samsung qui s'est positionnée en tant que leader incontesté dans l'univers des smartphones pliants, avec ses derniers modèles occupant la majorité des expéditions.

Le Galaxy Z Flip5, le modèle à clapet, a enregistré une part de marché de 45%, tandis que le Galaxy Z Fold5 détenait 24% du marché des smartphones pliants. Ces résultats impressionnants sont d'autant plus remarquables que les deux téléphones ont été lancés au cours du troisième trimestre 2023. Cependant, d'autres fabricants Android tels que Huawei et Honor grignotent progressivement la part de marché du géant sud-coréen.

Selon le rapport de DSCC, bien que les expéditions de smartphones pliants devraient chuter de 36% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, la part de marché de Samsung diminuera également. Huawei et Honor continuent à gagner du terrain avec leurs modèles respectifs Mate X5 et Magic V2, prévus pour prendre respectivement les deuxième et troisième places. Cette tendance pourrait reléguer le Galaxy Z Fold5 au quatrième rang des smartphones pliants les plus vendus au quatrième trimestre.

Le PDG de DSCC, Ross Young, a déclaré que l'année 2023 a été mitigée pour les smartphones pliants. « Elle a bénéficié du regain de Huawei et de sa part de marché significative, de nouveaux entrants tels que Google, OnePlus et Tecno, ainsi que d'améliorations impressionnantes de l'épaisseur des appareils, du poids et de la réduction de la visibilité des coutures. » M. Young souligne également que les expéditions d’écrans pliants concerneraient de moins en moins Samsung Display, au profit de son concurrent, BOE qui devrait prendre la place de premier fournisseur de panneaux pour le quatrième trimestre, grâce à Huawei, OPPO et Honor.

Smartphones pliants : une révolution ambivalente

Les smartphones pliants ont indéniablement révolutionné l'industrie des télécommunications, offrant aux utilisateurs une expérience utilisateur novatrice et une polyvalence accrue. Cependant, avec cette révolution viennent également des avantages et des inconvénients.

Ainsi, les smartphones pliants offrent des écrans plus grands et plus immersifs, transformant l'expérience multimédia et le multitâche. Ils permettent également aux utilisateurs de bénéficier de la portabilité d'un téléphone compact tout en ayant la possibilité de disposer d'un écran plus grand lorsque cela est nécessaire. En outre, les améliorations constantes de la technologie pliante et notamment des charnières ont conduit à des designs plus fins, plus légers et moins visibles au niveau de la pliure.

Cependant, ces avantages sont contrebalancés par des inconvénients tels que la durabilité limitée des écrans pliants, qui peuvent être plus sensibles aux dommages. De plus, les smartphones pliants ont tendance à être plus coûteux que leurs homologues non pliants en raison de la complexité de leur conception. Enfin, bien que la technologie progresse, la fiabilité à long terme des charnières et des mécanismes pliants reste une préoccupation pour de nombreux utilisateurs.