La nouvelle promo de Free Mobile : avec l'option Booster, passez de 1Go à 5Go pour un forfait illimité à 4,99€ !

Vous êtes à la recherche d'un forfait illimité à prix mini ? Sachez qu'avec le célèbre forfait Free 2€, vous pouvez souscrire à l'option Booster pour seulement 2,99€ par mois ! En plus, celle-ci vous offre non plus 1Go mais 5Go pour pouvoir surfer sur le net avec davantage de tranquillité ; c'est le moment d'en profiter... Zoom sur ce forfait illimité à 4,99€ par mois !