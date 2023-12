Foncez chez SFR pour vous offrir le nouveau Samsung Galaxy S23 FE à prix cassé… avec des écouteurs gratuits !

Le nouveau Samsung Galaxy S23 FE débarque à prix cassé chez SFR ! Eh oui, pour le lancement du smartphone, l’opérateur au carré rouge propose une réduction exceptionnelle sur son tarif en cas de souscription à un forfait mobile 210 Go 5G. Envie d’en savoir plus sur cette belle occasion qui tombe à pic pour se faire plaisir tout en réalisant quelques économies en cette période de Noël ? Voici toutes les informations sur la superbe promo Samsung Galaxy S23 FE !

Le nouveau Samsung Galaxy S23 FE est à prix canon avec des écouteurs offerts chez SFR !

Le Samsung Galaxy S23 FE vient tout juste de sortir, mais il est déjà disponible à prix cassé chez SFR. En effet, pour toute souscription à un forfait mobile 210 Go 5G, l’opérateur au carré rouge propose une incroyable remise sur le nouveau smartphone de la marque sud-coréenne. Avec un abonnement à l’offre maxi data en question, le montant du téléphone chute ainsi à 1 € + 8 € par mois pendant deux ans. De quoi s’équiper à moindre coût avec un appareil mobile dernier cri ou faire un joli cadeau de Noël sans se ruiner !

Ce bon plan vous tente ? Les excellentes surprises ne s’arrêtent pas là. Du 8 décembre 2023 au 16 janvier 2024, une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE vous sera offerte pour accompagner votre Samsung Galaxy S23 FE. Alors, ne tardez pas à saisir la promo proposée pour SFR si vous voulez faire coup double !

Quelques mots sur le nouveau Samsung Galaxy S23 FE

Disponible depuis le 8 décembre 2023 et proposé à prix canon par SFR pour son lancement, le Samsung Galaxy S23 FE est le nouveau smartphone 5G premium de cette fin d’année. Arborant un design hérité des précédents Galaxy S23, il affiche notamment les caractéristiques suivantes :

un écran fluide et lumineux FHD+ Dynamic AMOLED 2x de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ;

un puissant processeur Exynos 2200 ;

une triple caméra au dos (50 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx) et un capteur selfie à l’avant (10 Mpx) pour les photos/vidéos ;

une batterie longue autonomie de 4 500 mAh ;

une résistance à l’eau validée par la certification IP68 ;

une compatibilité avec l’eSIM.

Ce qu’il faut savoir sur le forfait mobile SFR 210 Go 5G qui accompagne le Samsung Galaxy S23 FE

Conditionné à deux ans d’engagement, le forfait SFR 210 Go 5G est affiché à 31,99 € par mois pendant 6 mois, puis à 44,99 € par mois. Si vous êtes client box chez l’opérateur au carré rouge, vous profiterez toutefois d’une réduction de 8 € sur le prix mensuel de l’abonnement.

Outre une belle remise sur le montant du Samsung Galaxy S23 FE, cette offre mobile vous donnera accès à Internet en 4G/5G, mais aussi :

aux appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM ;

aux SMS et MMS sans compter sur l’ensemble du territoire hexagonal.

Depuis l’Outre-mer, l’Europe, la Suisse et Andorre, vous profiterez de ces mêmes services de communication à volonté, ainsi que d’une enveloppe data de 100 Go. Enfin, notez qu’en prenant le forfait SFR 210 Go 5G, vous bénéficierez également d’un tas de bonus smartphone, dont par exemple 1 Go d’Internet mobile offert.

