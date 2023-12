C'est Noël chez ces deux opérateurs low cost : votre nouveau forfait illimité à 3,99€ !

Ces deux nouveautés lancées spécialement pour les fêtes de fin d'année vont ravir les petits budgets ! En effet, vous pouvez obtenir un forfait illimité avec 5Go de data au prix mini de 3,99€ par mois seulement... On vous dit tout sur ces nouvelles promos disponibles chez les MVNO Cdiscount Mobile et Auchan Télécom !

Une offre illimitée à prix mini sur le réseau Bouygues Telecom

C'est sur un air de fêtes dans la tête que l'on découvre chez les MVNO Cdiscount Mobile et Auchan Télécom leur nouveau forfait illimité à prix mini. En effet, ils proposent tous deux un forfait avec 5Go de data en France métropolitaine au prix canon de 3,99€ par mois !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier ou de changer d'abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Vous pouvez ainsi maintenir votre équilibre budgétaire et vous ajuster selon vos besoins et envies du moment.

Les forfaits illimités présentés dans cet article s'appuient sur le réseau Bouygues Telecom. Afin de découvrir la qualité du réseau en fonction de votre lieu d'habitation, il vous est possible de consulter le site officiel de ce réseau mobile et de rentrer votre commune et même le nom de votre rue.

L'illimité et 5Go à seulement 3,99€

Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez profiter du forfait illimité 5Go à prix cassé ! Il ne vous coûtera que 3,99€ par mois au lieu de 7,99€ ! Cette remise mensuelle de 4€ reste valable même au-delà de la première année d'abonnement. Avec cette offre en promo, vous bénéficierez de 5Go utilisables aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble avec vos proches.

Notez que vous pouvez ajouter à la liste des pays de l'UE la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

De son côté, Auchan Télécom vous propose son forfait illimité 5Go à 3,99€ par mois au lieu de 4,99€ par mois. Cette exclusivité web vous permet de surfer sur le net à hauteur de 5Go en France métropolitaine. Vous pouvez également utiliser cette enveloppe data lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. De même, cette offre mobile sans engagement vous donne l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages en toute sérénité depuis l’ensemble des zones précitées, grâce à l'illimité prévu par votre abonnement.