Xiaomi Redmi Note 12 Pro : C'est Noël avec la Fnac ! Il est à moins de 225 €, au lieu de 409 €, et en version 8 Go de RAM !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, fabriqué par la société chinoise Xiaomi, offre des spécifications impressionnantes à un rapport qualité-prix incroyable. Ce smartphone vise à offrir une expérience haut de gamme avec un appareil de milieu de gamme qui, dans certains aspects, propose véritablement ce qui se fait de mieux , tout en conservant un prix qui le classe dans la catégorie des smartphones d'entrée de gamme. Actuellement disponible sur le Marketplace de la Fnac au prix de 224 €,il est proposé par un marchand certifié F,ac et surtout dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Processeur : Snapdragon 732G

RAM : 8Go

Stockage : 256Go

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution HD de 1080x2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle complète. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 732G et dispose dans la version proposée de 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne ! L'appareil photo arrière comprend un triple capteur photo avec un objectif principal de 108 Mpx, ainsi que de autres, de respectivement 8 et 2 mégapixels, tandis que l'appareil photo frontal offre 16 mégapixels. Une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 67 watts complète ses caractéristiques impressionnantes.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible en version 8 Go à 224 € seulement !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible sur le marketplace de la Fnac au prix de 224 €. Un prix intéressant d'autant plus que la version proposée ici est celle en 4G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui est à 409 € ! Le vendeur est certifié Fnac, et l'appareil propose un service satisfait ou remboursé ainsi qu'une garantie.