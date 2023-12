Un forfait illimité avec 80Go à seulement 9,99€ ? C'est possible avec la nouvelle offre mobile de cet opérateur low cost !

Vous rêvez d'obtenir un forfait illimité avec une belle enveloppe data sans dépasser le seuil mensuel des 10€ ? Eh bien c'est désormais possible chez l'opérateur Syma Mobile avec son nouveau forfait mobile illimité 80Go à seulement 9,99€ par mois ! Cette nouvelle offre est à saisir dès maintenant ; découvrez-la en détail dans cet article.

Un nouveau forfait pas cher et illimité

À l'occasion des fêtes de fin d'année approchant à grands pas, l'opérateur Syma Mobile a mis en avant une toute nouvelle offre mobile permettant de profiter d'une enveloppe data bien fournie pour un tarif plus qu'attractif ! En effet, ce forfait Le neuf propose pas moins de 80Go de data pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine au prix canon de 9,99€ par mois !

Idéal, donc, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas dépasser les 10€ mensuels pour le budget de téléphonie mobile tout en bénéficiant d'un forfait illimité, car oui, le forfait Le neuf est illimité. Autrement dit, vous aurez l'opportunité de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

D'ailleurs, l'opérateur vous accompagne lorsque vous voyagez à travers ces dernières zones en vous offrant 10Go, ce qui assurera votre connexion web depuis l'étranger.

Des options pour agrémenter le tout

Si vous optez pour ce nouveau forfait sans engagement, vous pourrez à tout moment résilier votre abonnement mobile, et ce, sans aucuns frais à votre charge. Cela vous donne la possibilité de changer d'offre pour être au plus près de vos besoins et envies, mais aussi pour respecter l'équilibre de votre budget de téléphonie.

Sachez par ailleurs que ce forfait économique inclut gratuitement l’option "appels internationaux". Avec celle-ci, vous pouvez émettre des appels depuis la Métropole vers 100 destinations internationales ainsi que vers les mobiles européens sans payer le moindre centime supplémentaire !

De plus, il vous est possible de bénéficier de la 5G pour naviguer sur la toile à toute vitesse en souscrivant à l'option Réseau 5G qui vous coûtera la somme supplémentaire de 3€ chaque mois. D'autres options sont disponibles pour agrémenter votre offre mobile telles que "Internet 10Go en France métropolitaine" à 10€/mois ou encore "Appels & SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5Go d'internet aux États-Unis" également à 10€/mois.