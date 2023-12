Samsung Galaxy A54 5G : il flirte avec les 300 € ! De quoi finir sous votre sapin ?

Le Samsung Galaxy A54 5G est en ce moment à 306 € seulement sur Rakuten, de quoi offrir, voire s’offrir, l'un des best-sellers de Samsung cette année au pied du sapin ! Nous vous disons tout sur cette superbe idée de cadeau pour Noël et sur l'un des meilleurs smartphones de gamme intermédiaire sur le marché !

Le Samsung Galaxy A54 5G est l’un des classiques de l’année 2023. Il s'agit d’un smartphone que l’on pourrait considérer comme très polyvalent puisqu’il propose des fonctionnalités étendues qui permettent une approche autant multimédia que pour des tâches plus basiques. En ce moment, il est disponible sur Rakuten à seulement 306 € ! Un prix absolument bluffant quand on sait que son prix de référence est de 449 € !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G est particulièrement efficace, car elle s'apparente à un smartphone premium de par plusieurs de ses aspects. Que ce soit avec son écran Amoled en Full HD+, sa très bonne batterie avec 5000 mAh ou encore sa puce Exynos 1380, on peut dire que Samsung ne fait pas dans la demi-mesure. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy A54 5G. Ce smartphone est sans conteste l'un des meilleures sur le marché du milieu de gamme et définitivement un classique du constructeur coréen Samsung !

Le Samsung Galaxy A54 5G est à 306 € seulement sur Rakuten !

Le Samsung Galaxy A54 5G est à seulement 306 € sur Rakuten ce qui fait 143 € de réduction par rapport à son prix de référence que Samsung nous propose directement sur son site. De quoi faire plaisir, ou se faire plaisir pour Noël avec un excellent smartphone.