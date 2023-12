Samsung Galaxy S23 Ultra : il est disponible en 24 fois sans frais avec des Galaxy Buds 2 d’une valeur de 129 € chez Samsung !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone premium qui fait partie à la fois des smartphones les plus plébiscités, mais aussi des appareils avec des performances parmi les plus remarquables de l'année 2023. En ce moment, il est proposé par Samsung à 1199 €, en 24 fois sans frais et avec des Galaxy Buds 2 d’une valeur de 129 € en cadeau !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est l'un des smartphones haut de gamme les plus remarquables sur le marché. En tant que fer de lance de la gamme Samsung, il domine la concurrence grâce à l'une des fiches techniques les plus performantes disponibles. Les attentes pour ses offres lors du Black Friday ont été comblées, renforçant davantage sa position de choix pour les consommateurs à la recherche de performances haut de gamme dans un smartphone. Et ce n'est pas terminé, vous pouvez encore trouver l'une des meilleures offres pour cet appareil directement chez son constructeur Samsung à 1199 €, au lieu de ses 1399 € il y a encore quelques semaines, mais en plus avec un financement en 24 fois sans frais et en cadeau des écouteurs Galaxy Buds 2 d’une valeur de 129 € !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra est sans aucun étonnement l’une des meilleures du marché. Il faut dire que c'est justement pour cela que le S23 Ultra rencontre autant de succès. Son prix est élevé, mais rien qui ne soit pas justifié. C'est pour ça que les promos permettent de nuancer ce tarif, et de rendre l'appareil plus simple d’accès. Avec la meilleure puce actuelle, la Snapdragon 8 Gen 2, une mémoire vive impressionnante de 8Go, un écran magnifique Amoled Quad HD+, et tant d’autres spécificités qui en font l’un des piliers de la scène, il est à l’acmé de la technologie actuelle et représente la cible à dépasser pour de nombreux concurrents !

Obtenez le Galaxy S23 Ultra pour les fêtes, en 24 fois sans frais et avec des Buds 2 offerts !

