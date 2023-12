Votre forfait mobile 130Go à prix canon : quelle offre 5G allez-vous choisir ?

Vous souhaitez profiter d'un max de data à prix cassé ? Que diriez-vous d'obtenir le forfait de vos rêves avec en plus la 5G ? En effet, dans cet article, on vous présente un duel de forfaits 130Go à 13,99€ par mois avec la 5G offerte ! Découvrez le forfait qui vous convient le mieux parmi ces deux offres RED et B&You !