iPhone 12 : L'une de ses meilleures offres est disponible pour Noël avec Darty !

L'Iphone 12 est l'un des grands succès du géant à la pomme, Apple. L'iPhone 15 est sorti il y a peu de temps, une très bonne nouvelle, car il est maintenant possible de trouver les modèles des générations précédentes à plus petit prix, tel que l'iPhone 12 à moins de 600 € chez Darty, avec de nombreux services de grandes qualités.

Le géant Apple a récemment suspendu la vente de l'iPhone 12 pendant quelques semaines pour effectuer une mise à jour visant à résoudre un problème lié au Débit d'Absorption Spécifique (DAS). Il est important de noter que cette mesure n'avait rien d'alarmant, car les niveaux de DAS restent bien au-dessus des seuils considérés comme dangereux pour la santé. Mais c'est déjà du passé, car l'iPhone 12 fait son retour sur le marché, renforcé par ces ajustements, et il est actuellement disponible chez Darty à 569 € avec tous les avantages que cela comporte, garantie de 2 ans, reprise de votre ancien matériel pour réduire le prix de celui-ci, et même un possible retrait en magasin après l'avoir acheté en ligne, pour être certains de le recevoir à temps et dans les meilleures conditions !

Fiche technique de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

OLED, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L'iPhone 12, un smartphone indéniablement performant, se démarque grandement grâce à des caractéristiques de premier ordre. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une excellente expérience visuelle, affichant des couleurs vives et des contrastes saisissants. Sous le capot, il est propulsé par la puce Apple A14 Bionic, garantissant des performances fluides et des calculs rapides. Avec une RAM de 4 Go, l'iPhone 12 gère efficacement les tâches multiples, assurant une expérience utilisateur sans accroc, d'autant plus qu'il est conçu avec une grande ergonomie, ce qui en fait en téléphone très optimisé.

L'iPhone 12 est disponible chez Darty avec une offre à ne pas manquer pour les fans de la marque !

