Samsung Galaxy S23 : le fer de lance de Samsung est proposé avec 339 € de réduction pendant les fêtes, plus un coupon de 30 € de remise !

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone très puissant, emblème actuel de la marque Samsung. Il propose des fonctionnalités parmi les meilleures du marché, et seul des smartphones à plus de 1000 € comme les illustres S23 ultra ou S23 plus de Samsung, peuvent le dépasser en puissance brute. En ce moment, vous pouvez le trouver à 520 € avec le code NOEL30, au lieu des 859 € affichés par Samsung directement.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 propose un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par le puissant processeur Snapdragon 8 gen 2, accompagné de 8 Go de mémoire RAM et offre un stockage interne de 128 Go. En matière de photographie, il est équipé d'une caméra principale de 50 Mp et d'une caméra frontale de 12 Mp ! La batterie de 3900 mAh prend en charge la charge rapide et la charge sans fil, assurant une expérience utilisateur performante et polyvalente.

Le Samsung Galaxy S23 est à 545 € sur Rakuten !

Vous pouvez trouver en ce moment le Samsung Galaxy S23, porte étendard de la marque coréenne, à seulement 520 € sur Rakuten avec le code NOEL30 au lieu des 859 € proposés par le géant Coréen. Il s'agit d'une version américaine, mais celle-ci est compatible avec les opérateurs français.