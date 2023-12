Découvrez ces trois forfaits pas chers sur le réseau orange : de 20Go à 130Go dès 9,99€ !

Un forfait 20Go à 9,99€

Chez l'opérateur Sosh, vous pouvez souscrire à son offre 20Go à 9,99€ par mois. Ce forfait illimité et sans engagement vous permet de vous connecter à hauteur de 20Go en France métropolitaine et de profiter de 15Go lorsque vous voyagez à travers les pays de l'UE et des DOM.

Depuis l'ensemble de ces destinations, vous avez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble grâce à l’illimité prévu par votre abonnement mobile. Vous avez des proches qui résident dans les DOM ? Bonne nouvelle, avec cette offre, vous pouvez également bénéficier de l'illimité pour les appels et les messages émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM. De quoi garder contact avec vos proches sans mauvaises surprises à la fin du mois !

Ce forfait en promo est réservé aux nouveaux clients résidant en France métropolitaine ou pouvant justifier d'un lien stable avec celle-ci.

Un forfait mobile 80Go à 9,99€

De son côté, Lebara propose un forfait mobile avec 80Go de data pour naviguer sur la toile en toute tranquillité depuis la Métropole au prix de 9,99€ tous les 30 jours. Ce forfait, renouvelé automatiquement tous les 30 jours et non tous les mois calendaires, vous permet de bénéficier de l'illimité pour les appels et les SMS émis depuis cette dernière destination. L'opérateur assure tout de même votre itinérance en vous fournissant 5Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

En souscrivant à cette offre mobile, vous bénéficiez de 1Go supplémentaire le premier mois d'abonnement, mais aussi et surtout de la livraison et de la carte SIM gratuites ! Notez que ce forfait en promo est, lui aussi, réservé aux nouveaux abonnés.

Un forfait ajustable à prix cassé

Chez YouPrice, le forfait flexible Le First est disponible à prix cassé les deux premiers d'abonnement ! Ce forfait sans engagement vous propose l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM. L'opérateur vous permet par ailleurs de souscrire à l'option 5G pour une navigation web à grande vitesse. Pour en profiter, il vous faudra verser 5€ supplémentaires chaque mois.

Ce forfait - également disponible sur le réseau SFR - se présente comme suit :