Dernier jour pour profiter de la promo Le One : un forfait mobile de 44Go à 60Go dès 7,99€ !

Si vous n'avez pas vu passer le forfait Le One à prix cassé, pas de panique ! Cette promo est disponible encore jusqu'à ce soir, minuit ! Disponible au choix sur les réseaux Orange et SFR, cette offre vous propose de 44Go à 60Go dès 7,99€ par mois... On vous dit tout dans cet article pour que vous puissiez en profiter dès maintenant !

Un forfait ajustable disponible sur deux réseaux

L'opérateur YouPrice avait mis en avant une toute nouvelle offre promotionnelle : le forfait Le One. Celui-ci bénéficie d'une remise les deux premiers mois d'abonnement et se voit réservé aux nouvelles souscriptions.

Ce forfait sans engagement vous laisse libre de résilier à tout moment votre offre mobile, sans aucuns frais à votre charge. La seconde particularité de cette dernière est que le forfait Le One est ajustable. Ainsi, vous pouvez disposer chaque mois de trois paliers data afin de varier votre consommation de gigas selon vos besoins et envies d'un mois à l'autre, mais aussi selon votre budget de téléphonie mobile. Ce changement de palier se fait de manière automatique et, là encore, sans surcoût !

Chez YouPrice, vous avez par ailleurs le choix parmi deux réseaux : Orange et SFR. Vous pouvez ainsi choisir celui qui couvre le mieux votre zone d'habitation ou celui qui correspond le mieux à l'utilisation de votre abonnement mobile, en fonction de vos déplacements par exemple, etc. Cela vous garantira de profiter pleinement et de manière optimale des garanties de votre offre mobile Le One ! À ce titre, vous pouvez consulter le résumé de l'enquête menée par l'ARCEP au sujet des réseaux de France.

Les garanties de l'offre Le One

Ce forfait économique vous propose donc de 44Go à 60Go en France métropolitaine à prix cassé les deux premiers mois de votre abonnement, et ce, quel que soit le réseau que vous sélectionnerez. Pour être plus précis, voici comment se présente l'offre Le One avec le réseau Orange :

jusqu'à 44Go : 7,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

de 44Go à 50Go : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois

50Go à 60Go : 14,99€/mois pendant 2 mois puis 17,99€/mois

Et avec le réseau SFR :

jusqu'à 44Go : 7,99€/mois pendant 2 mois puis 8,99€/mois

de 44Go à 50Go : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 15,99€/mois

50Go à 60Go : 14,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois

Lorsque vous vous déplacez à l'étranger, l'opérateur vous fournit jusqu'à 10Go afin d'assurer votre connexion web depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, depuis ces zones comme depuis la Métropole, vous aurez d’opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble grâce à l'illimité prévu par votre abonnement Le One !