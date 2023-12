Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G : il arrive chez vous avant Noël avec 100 € de réduction grâce à la Fnac !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est la version la plus aboutie de la gamme Redmi Note à ce jour. Avec elle, le constructeur Xiaomi rencontre un succès fulgurant, notamment via le Redmi Note 12 Pro, qui combine un rapport qualité/prix absolument bluffant. Pour les fêtes, c'est au tour de son grand frère, la version Pro Plus, de s’illustrer puisque la Fnac nous le propose avec un prix affiché à 399 € seulement, et nous offre également la possibilité d'obtenir 20 % de réduction sur plusieurs accessoires ! Mais aussi, chose essentielle en ce moment, si vous le commandez d'ici peu de temps, il arrivera avant le 24 décembre !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G est impressionnant, car il est proposé à un prix relativement moyen par rapport à certains haut de gamme, et pourtant, il se rapproche beaucoup du haut de gamme grâce à de nombreux excellents composants, à commencer par ses 8Go de RAM, un écran Amoled, son capteur photo dont un objectif principal à 200 Mpx et une batterie de 5000 mAh ! Il est sans conteste l'un des meilleurs rapports qualité prix disponible en ce moment.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus arrive sous le sapin à temps grâce à la Fnac

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus arrivera à temps pour les fêtes grâce à la Fnac qui le propose à 399 €, avec une garantie de 2 ans, 20 % de réduction sur plusieurs accessoires, et de nombreuses autres possibilités.