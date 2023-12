Faites-vous plaisir pour les fêtes avec les forfaits Free illimités dès 4,99€ !

L'illimité à prix mini

En ce moment, vous pouvez souscrire au forfait 2€ qui propose l'illimité grâce à l'option Booster ! Ce forfait, gratuit pour les abonnés Freebox, est le plus connu des forfaits Free. Il propose initialement 2 heures d'appels, les messages illimités et 50Mo disponibles depuis la Métropole et la zone Europe (UE/DOM). Notez que depuis la Métropole, ce forfait vous permet de garder contact avec vos proches résidant à l'étranger car vous ne paierez pas de surcoût pour les appels vers les numéros des États-Unis, du Canada, des DOM, de Chine, de l'Alaska et de d'Hawaï, mais aussi vers les fixes de 100 destinations Internationales !

Avec l'option Booster à 2,99€ par mois, vous pouvez donc profiter d'un forfait illimité pour 4,99€ par mois ! Vous bénéficierez alors des garanties suivantes :

appels, SMS et MMS illimités depuis la métropole, les DOM et l'Union européenne

5Go utilisables depuis la Métropole

6Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

La Série Free 140Go à prix cassé

Vous souhaitez bénéficier de plus de data sans vous ruiner ? Alors, vous pouvez opter pour la Série Free valable la première année d'abonnement avant d'évoluer de manière automatique vers le forfait Free 5G. Au prix de 12,99€ par mois, ce forfait sans engagement vous fournit jusqu'à 140Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que l'illimité pour communiquer comme bon vous semble.

L'opérateur assure également votre itinérance en vous permettant de disposer de 18Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. De même, depuis ces destinations, vous aurez l'opportunité d'apprécier l'illimité pour vos appels, SMS et MMS.

Le forfait Free 5G dès 9,99€

Les plus gourmands en gigas pourront se tourner vers le nouveau forfait Free 5G. Ce dernier profite de tarifs préférentiels selon votre situation :

abonnés Freebox Pop : 9,99€/mois - data illimitée en 5G /4G depuis la Métropole

- /4G depuis la Métropole abonnés Freebox : 15,99€/mois - data illimitée en 5G /4G depuis la Métropole

- /4G depuis la Métropole nouveaux abonnés : 19,99€/mois - 250Go de 5G/4G depuis la Métropole

Ce forfait illimité vous offre des garanties très intéressantes notamment pour les communications depuis et vers l'étranger ! En effet, avec cette offre mobile exceptionnelle, vous pouvez profiter de l'illimité pour communiquer en toute sérénité depuis la Métropole vers de nombreuses zones internationales telles que la Chine, les États-Unis (près de 100 destinations), mais aussi depuis les quatre coins du globe.

De même, si vous êtes un grand voyageur, sachez que vous pourrez utiliser jusqu'à 35Go afin de rester connecter lorsque vous vous déplacez à travers ces mêmes zones !