Le smartphone POCO X6 Pro 5G serait lancé dans le monde entier en janvier 2024

Tout début décembre, la marque chinoise Xiaomi a dévoilé sa gamme de smartphones Redmi K70. Celle-ci n'est disponible que pour le marché local, c'est-à-dire en Chine. Toutefois, on sait que le fabricant renomme ces smartphones pour une commercialisation à l'échelle mondiale. Il semble que cela soit le cas pour la série redmi K70 qui, selon toute probabilité, pourrait être renommée POCO X6 Pro. Xiaomi a ainsi annoncé les Redmi K70e, Redmi K70 et Redmi K70 Pro. D'après le site xiaomiui.net, il semblerait que le lancement officiel à l'échelle internationale du POCO X6 Pro soit imminent. Le site avance même le fait qu'il soit annoncé courant janvier 2024.

Quelle fiche technique pour le POCO X6 Pro ?

Toujours d'après la même source, le POCO X6 Pro 5G profiterait d'un chipset MediaTek Dimensity 8300. Cela lui permettrait de proposer des performances extrêmement élevées, ce qui est la marque de fabrique pour la gamme POCO avec un très bon rapport qualité/prix. Le smartphone serait animé par le système Android 14 avec l'interface HyperOS développée par Xiaomi.

Selon une autre source, le téléphone aura été aperçu dans une liste de certification de l'organisme FCC révélant la possibilité de deux configurations. La première proposerait 8 Go de mémoire vive avec 256 Go de stockage et l'autre bénéficiant de 12 Go de mémoire vive avec 512 Go de mémoire interne. Le rapport établit également que le mobile pourrait supporter la charge à 67 watts.

En outre, si le POCO X6 Pro 5G est bien la même version que le Redmi K70e, celui-ci pourrait disposer d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd/m². Il serait également doté d'une caméra principale de 64 mégapixels stabilisée optiquement avec un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, l'appareil proposerait d’un capteur de 16 mégapixels à l'avant. Enfin, sa batterie aurait une capacité de 5500 mAh.

Toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné que la marque n'a absolument pas confirmé le renommage ou la date de lancement de l'appareil en question.