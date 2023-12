Profitez des promos de Noël avec ces trois forfaits pas chers sur le réseau Orange dès 7,99€ par mois !

Vous avez envie de profiter des promos de Noël pour obtenir un forfait mobile à prix cassé ? Ne cherchez plus ! On vous a concocté une sélection de trois offres disponibles sur le réseau Orange, meilleur réseau de France ! Avec de 40Go à 60Go de data dès 7,99€ par mois, vous allez à coup sûr trouver votre bonheur !

La série 40Go à 9,99€

Chez Sosh, vous pouvez en ce moment souscrire à son offre mobile réservée aux nouveaux clients et profiter de 40Go de data en France métropolitaine au prix canon de 9,99€ par mois. Sans engagement, vous pourrez apprécier les 15Go dédiés à votre connexion web depuis les pays de l'UE et les DOM fournis par votre abonnement.

Bien entendu, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter avec votre entourage, et ce, où que vous soyez dans la zone Europe. Vos proches résident dans les DOM ? Bonne nouvelle, avec ce forfait pas cher, vous pouvez appeler et envoyer vos messages en toute sérénité depuis la Métropole vers ces derniers sans surcoût !

Le forfait Mensuel 40Go à 7,99€

Lebara propose aussi un forfait sans engagement vous permettant de surfer sur le net à hauteur de 40Go en France métropolitaine, mais au prix doux de 7,99€ tous les 30 jours. Cette offre mobile exclusive valable pour les nouvelles souscriptions offre aux utilisateurs la possibilité d'appeler et d'envoyer les messages sans se limiter en France métropolitaine. L'opérateur assure par ailleurs votre itinérance en vous proposant jusqu'à 5Go utilisables lors de vos déplacements dans les pays de l'UE et les DOM.

Si vous êtes intéressé par cette offre, sachez que vous profiterez de deux avantages : 1Go supplémentaire vous est offert le premier mois d'abonnement et la carte SIM est gratuite !

Le forfait ajustable à prix cassé

De son côté, YouPrice met en avant un forfait illimité, sans engagement et ajustable disponible sur deux réseaux : SFR et Orange. Puisque c'est ce dernier qui nous intéresse, sachez que le forfait Le One bénéficie d'une remise tarifaire les deux premiers mois de votre abonnement mobile ! Voici plus précisément comment se présente cette offre :

jusqu'à 44Go : 7,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

de 44Go à 50Go : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 16,99€/mois

de 50Go à 60Go : 14,99€/mois pendant 2 mois puis 17,99€/mois

Vous apprécierez par ailleurs l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en Métropole comme en Europe (UE/DOM) ainsi que les 10Go fournis pour que vous puissiez rester connecté depuis cette zone.