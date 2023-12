Samsung Galaxy A34 5G : Il ne reste plus beaucoup d'exemplaires ! Le A34 5G est à 266 € seulement sur Amazon

Depuis 1969, Samsung n'a cessé de croître jusqu’à devenir l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Cette société coréenne a su s'imposer comme le leader des ventes de tablettes et de smartphones, et cela s'explique par la qualité de ses produits. Les Galaxy de Samsung sont devenus une évidence pour de nombreux utilisateurs tant ils sont appréciés, et le Galaxy A34 5G ne fait pas exception en offrant un compromis entre un prix abordable et des composants de haute qualité, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation polyvalente. Actuellement, vous pouvez le trouver sur Amazon à 266 € au lieu de 389 € !

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Samsung démontre une fois de plus qu'il n'est pas doué uniquement pour le haut de gamme, mais également pour proposer des appareils moins chers avec des fiches techniques complètes. Le Samsung Galaxy A34 5G offre des caractéristiques impressionnantes, comprenant un superbe écran Amoled, une batterie de 5000 mAh, ainsi qu'un appareil photo capable de capturer des images magnifiques dans la plupart des situations.

Amazon fait presque passer le Galaxy A34 5G à un pirx bas de gamme !

Le Samsung Galaxy A34 5G est actuellement disponible sur Amazon à un prix exceptionnel de seulement 266 €, alors qu'il est normalement vendu au prix de 389 € directement par Samsung. C'est une excellente opportunité pour obtenir un smartphone polyvalent à un prix abordable juste après avoir reçu de l'argent en cadeau pour les fêtes !