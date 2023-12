Spécial promos de Noël : découvrez notre top 3 des forfaits mobile 80Go à prix canon !

Le forfait 80Go avec la 5G offerte

Chez Lyca Mobile, vous pouvez profiter d'un forfait à prix canon avec 80Go de data pour surfer sur le net en France métropolitaine. À seulement 7,99€ tous les 30 jours, ce forfait sans engagement inclut gratuitement la 5G ! En plus de pouvoir surfer à vitesse grand V, l'opérateur prévoit 7,40Go afin d'assurer votre itinérance lorsque vous voyagez à travers les pays de l'UE et les DOM. Par ailleurs, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS en toute sérénité en France métropolitaine puisque l'illimité est prévu par votre abonnement mobile.

Notez que cette offre vous fait profiter du réseau Bouygues Telecom.

Le forfait Le douze avec l'option 5G

Chez Syma Mobile, vous avez l'opportunité de souscrire au forfait illimité Le douze qui profite d'un tarif attractif : 9,99€ par mois. Vous pourrez alors naviguer sur la toile à hauteur de 80Go en France métropolitaine et profiter de 10Go lors de vos séjours professionnels ou de loisirs à l'étranger (UE/DOM). Sans engagement, ce forfait s'appuie sur le réseau SFR et offre la possibilité d'opter pour le réseau 5G. Cette option vous coûtera la somme de 3€ chaque mois.

D'autres options payantes sont à votre disposition. Sachez toutefois que l'opérateur vous propose de bénéficier gratuitement de l’option "Appels Internationaux" pour pouvoir appeler sans surcoût depuis la Métropole vers 100 destinations internationales et les mobiles européens.

Le forfait 80Go sur le réseau Orange

Chez Lebara, le forfait Mensuel 80Go est à 9,99€ tous les 30 jours et vous permet de disposer de 80Go ainsi que de l'illimité pour les appels et les SMS émis en France métropolitaine. Ce forfait économique et sans engagement est disponible sur le réseau Orange, meilleur réseau de France selon la dernière enquête réalisée par l'ARCEP et publiée en octobre dernier. Si vous êtes amené à vous déplacer en dehors de la Métropole, sachez que ce forfait inclut 5Go utilisables depuis les DOM et les pays de l'UE afin de garantir votre connexion Internet.

En souscrivant à cet abonnement mobile, vous profiterez de la carte SIM gratuite ainsi que de 1Go supplémentaire offert le premier d'abonnement.