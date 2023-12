Profitez d'un forfait 5G à petit prix pour surfer à toute vitesse sur votre nouveau Smartphone !

Un forfait 5G avec 130Go sur le réseau Bouygues Telecom

Chez NRJ Mobile, vous pouvez en ce moment profiter du forfait 5G avec pas moins de 130Go de 5G pour naviguer sur la toile à toute vitesse au prix doux de 11,99€ par mois. Ce forfait bénéficie d'une remise mensuelle exceptionnelle : 13€ d'économie réalisée chaque mois en optant pour cette offre incroyable !

Ce forfait vous permet de faire le plein de gigas en Métropole, mais pas seulement. En effet, lors de vos déplacements à l'étranger, l'opérateur vous fournit jusqu'à 27Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM. Bien entendu, avec ce forfait à prix cassé, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble avec vos proches depuis l'ensemble des zones précitées.

Un forfait 5G avec 150Go sur le réseau SFR

De son côté, Syma Mobile met à disposition le forfait Le douze disponible sur le réseau SFR, dont le tarif s’élève à 12,99€ par mois. Ce forfait 5G offre une belle enveloppe data pour assurer une navigation web aisée en France métropolitaine grâce aux 150Go fournis. 20Go sont inclus afin de vous permettre de rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Pour communiquer en toute sérénité, l'opérateur prévoit également l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis la France métropolitaine comme depuis ces dernières destinations.

Notez que vous pourrez profiter gratuitement de l'option "Appels Internationaux" valable en Métropole. Celle-ci vous donne la possibilité d'appeler sans surcoût vers 100 destinations internationales ainsi que vers les mobiles européens.

Un forfait ajustable avec option 5G sur le réseau Orange

Si vous souhaitez bénéficier du meilleur réseau de France*, vous pouvez opter pour le forfait illimité et ajustable Le New Year de YouPrice. Avec ce dernier, vous pourrez vous connecter à hauteur de 130Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 16Go lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM. Vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos messages à votre guise grâce à l'illimité valable en France comme à l'étranger (UE/DOM).

L'offre Le First bénéficie d'une réduction sur son tarif mensuel les deux premiers mois d'abonnement. Voici comment cela se présente :

jusqu’à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois

de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 21,99€/mois

Sachez que vous pouvez souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois.

*selon l'enquête menée par l'ARCEP, publiée en octobre dernier