Le Père Noël s'est trompé ? Rattrapez le coup avec cet excellent smartphone à 200€ de moins !

Le smartphone, cadeau important de fin d'année pour les jeunes ou les moins jeunes sur lequel il est facile de se tromper vu la quantité d'offre sur le marché ! Aujourd'hui, il y a une offre dont il ne faut pas passer à côté, et si le Père Noël n'a pas réussi à donner entière satisfaction, ce smartphone pourrait rattraper le coup.

En effet, le Xiaomi 13T, un smartphone récemment sorti par Xiaomi pour concurrencer Samsung et Apple est aujourd'hui à moitié prix ! Pourquoi ce smartphone est idéal pour vous ? Car il coche toutes les cases ! Un écran AMOLED de 6,67 pouces, une puce Mediatek 8200 Ultra surpuissante, une batterie de 5000 mAh et un triple capteur photo arrière de 50MP+50MP+12MP, et si tout ceci est un peu du charabia pour vous, comprenez qu'il a tout d'un smartphone haut de gamme. Qualité photo, qualité d'écran, puissance et autonomie, ce smartphone possède l'attirail complet pour satisfaire petits et grands mais surtout le portefeuille ! En effet, aujourd'hui profitez de 200€ de réduction sur le Xiaomi 13T chez Rakuten ! Il passe à seulement 438€, alors qu'il possède une fiche technique digne de smartphone haut de gamme bien plus onéreux !

Fiche technique du Xiaomi 13T

Écran : 6,67 AMOLED, 2712x1220, 144 Hz

: 6,67 AMOLED, 2712x1220, 144 Hz Processeur : Dimensity 8200 Ultra

: Dimensity 8200 Ultra RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra : 50 MP + 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 50 MP + 12 MP Batterie: 5000 mAh, charge rapide 67 W

Ces quelques caractéristiques ne suffisent pas ? Pour les amateurs de photographie mobile, vous connaissez sûrement LEICA ? Et bien, les capteurs photos du Xiaomi 13T sont réalisés en collaboration avec ces experts de la photographie, l'année prochaine c'est vous qui ferez les photos de famille avec une qualité incroyable ! Vous êtes réputé pour être maladroit ? Vous êtes plutôt du genre à vous éclipser regarder des séries sur votre smartphone ? Le grand écran de 6,67 pouces couplé à une définition et une luminosité incroyable sera parfaite pour vous. Enfin, si vous êtes un peu maladroit, no panic, ce superbe écran est protégé grâce à la technologie Gorilla Glass 5, qui protège très bien des chutes !

Promotion Xiaomi 13T : Quelques détails pour aider le Père Noël

En ce moment, cet excellent smartphone profite d'une excellente promotion chez Rakuten. Il passe à seulement 438€ pour une durée limitée. Cette baisse de prix s'explique par la sortie prochaine du Xiaomi 14 (oui, ils n'ont pas le temps chez Xiaomi). Sorti en Septembre 2023, profitez déjà d'un prix défiant toute concurrence sur ce smartphone doté d'un excellent rapport qualité-prix !