Promo Galaxy S23 Ultra : des Galaxy Buds2 Pro gratuits et plusieurs avantages offerts sur le site officiel

Les derniers jours de 2023 s’égrènent, et avec eux, les dernières heures pour profiter d’une promo exceptionnelle sur l’un des meilleurs smartphones Premium de l’année : le Galaxy S23 Ultra. Accessible directement sur la shop officielle de la marque, cette offre inédite est valable jusqu’au 31 décembre 2023 à 23h59. Vous pouvez donc encore en profiter, à condition de ne pas perdre de temps !

Une paire de Galaxy Buds2 Pro offerte gratuitement

Avec un smartphone haut de gamme comme le Galaxy S23 Ultra, il vous faut impérativement des écouteurs Bluetooth de bonne qualité afin de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités de votre appareil. La bonne nouvelle, c’est qu’avec cette promo, vous n’aurez pas besoin d’en acheter. Samsung vous offre gratuitement une paire des écouteurs qui vont parfaitement avec votre S23 Ultra : des Galaxy Buds2 Pro. Disponibles sur le marché depuis août 2022, ces écouteurs true wireless garantissent une expérience utilisateur optimale et une qualité de son optimale. D’une valeur de 199 €, ils s’ajouteront automatiquement à votre panier si vous commandez votre Galaxy S23 Ultra sur le Samsung Shop avant le 1er janvier 2024.

20% de remise sur les accessoires achetés avec votre Samsung Galaxy S23 Ultra

En plus de la paire d’écouteurs sans fil gracieusement offerts, l’achat d’un Galaxy S23 Ultra vous donne également droit à une jolie remise sur l’achat d’autres accessoires supplémentaires. Ainsi, si vous achetez simultanément une coque ou un chargeur compatible avec votre nouveau smartphone Samsung, vous bénéficierez automatiquement d’une réduction de 20% sur ces accessoires. Ajoutez simplement les articles de votre choix à votre panier et la réduction s’appliquera automatiquement au montant total de votre commande.

Plusieurs autres avantages offerts

Et ce n’est pas tout ! Dans le cadre de cette promotion, vous avez également la possibilité de faire baisser encore plus la facture d’achat d’un Galaxy S23 Ultra en faisant reprendre votre ancien appareil. En fonction du modèle concerné et de son état, vous pouvez en effet économiser jusqu’à 490 € ! Vous pouvez également profiter d’une réduction pouvant atteindre 360 € en souscrivant un forfait Bouygues Telecom avec votre nouveau smartphone haut de gamme. Enfin, des facilités de paiement sont également proposées pour vous permettre de payer votre achat en plusieurs fois sans frais.

Ne perdez donc pas de temps ! Rendez-vous donc dès maintenant sur le Samsung Shop pour acheter votre Samsung Galaxy S23 Ultra et profiter de ces différents avantages, qui sont cumulables !

JE PROFITE DE LA PROMO GALAXY S23 ULTRA DE SAMSUNG