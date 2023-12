Un nouveau forfait mobile 111Go dès 9.99€ accessible sur les réseaux Orange et SFR débarque chez YouPrice

Une nouvelle offre promotionnelle débarque chez YouPrice à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le forfait appelé Le New Year en promotion à partir de 9.99€ par mois est sans engagement de durée. Cette offre mobile qui fonctionne sur le réseau Orange ou SFR s'ajuste à votre consommation internet de 111 à 130Go. La voici en détails !

Découvrez le nouveau forfait Le New Year de YouPrice

YouPrice lance un nouveau forfait Le New Year à prix réduit. Ce forfait sans engagement est ajustable, vous pouvez ainsi adapter votre consommation d'internet d'un mois à l'autre sans frais supplémentaires. Concrètement, vous paierez uniquement ce que vous consommez selon trois paliers allant jusqu'à 130Go par mois. Par ailleurs, vous pourrez changer de forfait mobile à tout moment sans frais. En craquant pour cette offre, vous bénéficiez d'une réduction sur votre abonnement pendant les 2 premiers mois et ce jusqu'au 1 janvier 2024 inclus. Cette offre mobile en promotion démarre à seulement 9,99€ par mois et s'appuie sur le réseau de votre choix SFR ou Orange. Vous pourrez donc choisir entre ces deux grands réseaux selon votre préférence.

De l'illimité et jusqu'à 130Go de données mobiles sur le réseau Orange ou SFR

Le forfait Le New Year de YouPrice contient une généreuse enveloppe Web allant jusqu'à 130Go de données pour une navigation sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine. Ce forfait pas cher bénéficie d'une réduction mensuelle de 3€ les deux premiers mois de votre abonnement, indépendamment du réseau choisi ou de la quantité de données consommée ! Voici en détail comment se présente cette offre à tarif réduit :

Jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois, puis 12,99€/mois

De 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois, puis 19,99€/mois

De 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois, puis 21,99€/mois

Pour les voyageurs occasionnels à l'étranger, l'opérateur met à votre disposition jusqu'à 16Go utilisables pour votre connexion internet dans les pays de l'UE et des DOM. Enfin, bénéficiez de l'illimité pour communiquer librement aussi bien depuis ces destinations que depuis la Métropole. Vous pourrez en effet appeler et échanges des SMS et MMS sans limite avec cet abonnement. Si vous souhaitez profiter de la 5G avec ce forfait mobile, l'option 5G est disponible moyennant un supplément de 5€ par mois !

JE PROFITE DE LA PROMO YOUPRICE