Le Samsung Galaxy A54 à petit prix grâce à cette remise chez Rakuten

Samsung Galaxy A54 : la puissance à prix canon !

C'est de la folie chez Rakuten avec ce smartphone 5G à prix canon. Le modèle en question est l'excellent Samsung Galaxy A54. Ce modèle issu de la série A de Samsung se positionne depuis son lancement comme l'une des meilleures alternatives aux smartphones haut de gamme de la marque, tels que ceux issus de la série S.

Le Samsung Galaxy A54 dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une grande fluidité ainsi qu’une excellente luminosité et des couleurs réalistes. Le Galaxy A54 est propulsé par un processeur Exynos 1380 couplé à 6 Go de mémoire vive. Avec sa batterie d’une capacité de 5000 mAh, le Samsung Galaxy A54 5G peut tenir la charge jusqu’à 48 heures avant de devoir être rechargé. Comptez uniquement 1 h 30 pour faire le plein de la batterie.

Ce smartphone est également compatible 5G et peut aussi accueillir une eSIM. Équipé de l’interface utilisateur One UI, le Samsung Galaxy A54 5G tourne sous le système d’exploitation Android.

Enfin, Côté photo, le smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. À l’avant, on trouve un capteur de 32 Mpx pour les selfies. Si vous souhaitez changer de smartphone ou en offrir un, le Galaxy A54 est le modèle qu'il vous faut. Et d'autant plus avec la remise affichée par Rakuten.

Chez Rakuten, 25% de remise immédiate sur le Galaxy A54 5G !

Ne zappez pas l'offre de Rakuten ! Le site vous offre en ce moment une remise de - 25 % sur cet appareil Samsung. Résultat, alors qu'il est d’ordinaire vendu au tarif de 429 euros, le Galaxy A54 5G s'affiche à seulement 318 euros. Et vous avez en plus la possibilité d'étaler le paiement en 3 fois sans frais !

De plus, si vous êtes membre du ClubR, sachez que 6,36 euros seront ajoutés à votre cashback. Cette cagnotte sera à utiliser lors de vos futurs achats sur le site du revendeur afin de diminuer vos prochaines factures. Intégrer le Club R est gratuit, sans engagement, et vous permet de remporter des Rakuten Points à chaque fois que vous achetez ou vendez un produit sur le site. Enfin, avec Rakuten, vous profitez de la livraison rapide et gratuite. Faite vite, les stocks sont limités !