Samsung Galaxy A14 5G : de 249 € à 194 €, une très belle promo sur Amazon pour ce smartphone qui franchit la barre symbolique des 200 €

Le Samsung Galaxy A14 en version 5G est un smartphone d'entrée de gamme conçu par Samsung dans le but de rendre accessible ses smartphones au plus grand nombre. Même avec un appareil d'entrée de gamme, Samsung démontre sa position dominante sur le marché du smartphone. Actuellement proposé à 194 € sur Amazon, le Galaxy A14 5G est l’appareil parfait pour tous ceux cherchant un appareil fiable et sans compromis sur la qualité.

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Si vous recherchez un smartphone d'entrée de gamme qui soit efficace, alors le Samsung Galaxy A14 5G est idéal, car il propose grand écran en full HD+, avec un très bon appareil photo, une batterie longue durée, et un chipset fiable qui permet à cet appareil de durée dans le temps.

Le Samsung Galaxy A14 5G est à moins de 200 € sur Amazon !

Le Samsung Galaxy A14 5G du constructeur coréen Samsung est actuellement disponible au prix de 194 € sur Amazon, faisant de lui l'appareil idéal pour ceux à la recherche d'une solution fiable sans sacrifier la qualité.