Des photos du prochain Samsung Galaxy A35 5G ?

Alors que le monde attend avec impatience le lancement du Galaxy S24 dont la présentation officielle doit se tenir le 17 janvier prochain, Samsung continue de captiver l'attention avec sa série A. Après la fuite de ce qui semble être le Galaxy A55 5G, le dernier modèle à susciter de l'intérêt est le Galaxy A35, révélé par de récents rendus en ligne publiés par le site Android Headlines.

Des images avaient déjà fuités présentant les lignes du téléphone. Les rendus récents dévoilent le Galaxy A35 dans trois coloris attrayants : Iceblue, Lilac et Navy. Le design présente une continuité avec les modèles précédents de la série A, tels que les Galaxy A15 et Galaxy A25, notamment avec la caractéristique bosse « Key Island » sur le côté droit. Cette conception, qui inclut les boutons d'alimentation et de volume, s'accompagne de coins arrondis et d'un cadre qui serait probablement en plastique.

Au dos du téléphone, on trouve un ensemble de trois caméras disposées verticalement, complétées par un flash LED – une disposition familière pour les utilisateurs de Samsung. La caméra principale pourrait connaître une amélioration significative, passant de 48 mégapixels à 50 mégapixels. Les deux autres caméras, potentiellement de 8 mégapixels et 5 mégapixels, pourraient rester inchangées.

Changement à l’avant au niveau du capteur photo frontal

Le Galaxy A35 marque un progrès notable dans sa conception avant. Remplaçant l'encoche en U du modèle Galaxy A34, le Galaxy A35 opte pour une découpe de caméra perforée plus contemporaine. Les bordures de l'écran semblent réduites, offrant un aspect plus épuré, bien que la lunette inférieure reste légèrement plus épaisse.

Techniquement parlant, le Galaxy A35 pourrait partager le même processeur Exynos 1480 que le Galaxy A55, suggérant des performances comparables. Il est également prévu de maintenir la résistance à la poussière et à l'eau, avec une batterie robuste de 5 000 mAh supportant une charge rapide de 25 watts. Comme les précédentes rumeurs, ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur avant la confirmation par la marque.