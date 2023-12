Des images du futur Samsung Galaxy A35 5G et quelques détails sur son écran en fuite

Samsung s'apprête à élargir sa gamme de la série A avec une multitude de nouveaux appareils. Récemment, le Galaxy A15 a également été repéré sur plusieurs sites de certification comme FCC, Geekbench livrant ainsi quelques détails techniques ainsi que son apparence. Une nouvelle fois, c’est le site MySmartPrice, en partenariat avec le très bien renseigné OnLeaks qui révèle les rendus et les spécifications techniques de l’écran du prochain Galaxy A35 5G dont la sortie est attendu pour le début de l’année prochaine.

Design du Samsung Galaxy A35 5G

Dans les images fournies, il est clair que le Galaxy A35 5G présentera des coins arrondis et des bordures minces. L'appareil adhérera au design arrière désormais familier observé dans presque tous les smartphones Samsung de 2023.

Il présenterait ainsi trois capteurs photo alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, placés sur dos totalement épuré, avec un logo Samsung positionné à la base. Sur le devant, il y aurait un écran plat et une caméra selfie derrière un poinçon. Le smartphone aurait des dimensions de 161,6 x 77,9 mm pour une épaisseur de 8,2 mm.

À l’image du Galaxy A15 5G dont des rendus réalistes ont récemment fuité, le Galaxy A35 5G aurait aussi une partie de son profil droit légèrement bombée pour intégrer les boutons de mise en veille et de volume. Cela permettrait de les trouver plus naturellement, au toucher.

Quelques spécifications de l’écran du Samsung Galaxy A35 5G ?

Le Galaxy A35 5G serait équipé d’un écran plat d'environ 6,6 pouces et présentera des coins arrondis, des bordures minces et un menton légèrement épais. Nul doute que le mobile sera très probablement doté de la technologie AMOLED pour sa surface d’affichage et on pense à une définition de 1080x2400 pixels environ offrant une bonne lisibilité. Notez que le Galaxy A34 5G, modèle actuellement disponible utilise une encoche pour intégrer le capteur à selfie. Son successeur pourrait profiter d’un poinçon, plus discret et qui permettrait d’offrir une surface d’affichage plus importante et signifierait également une meilleure qualité d’écran.

Enfin, il y a aussi fort à parier que le prochain mobile de milieu de gamme de la marque Samsung profitera d’une fréquence de rafraîchissement aussi élevé que son prédécesseur offrant un maximum de 120 Hz pour des défilements fluides.

Les autres détails techniques du Galaxy A35 5G ne sont pas encore connus mais il est très probable que des rumeurs circulent à leurs sujets dans les prochaines semaines, voire dans les mois à venir d’ici à sa présentation officielle.