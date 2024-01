Samsung Galaxy S23 Ultra : Aujourd'hui exclusivement ! Les soldes montent le son avec cet ultra haut de gamme à moins de 800 €

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le must have des smartphones haut de gamme sous Android. Absolument bluffant quand il est question de puissance, il sait tout faire et se démarque largement comme étant le flagship, le porte-étendard, non pas uniquement du constructeur Samsung, mais de ce à quoi doit ressembler un très haut de gamme en 2024 ! Ce monstre de puissance est en ce moment proposé pour les soldes à 809 €... Mais aujourd’hui seulement, vous pouvez également bénéficier d'une réduction de 20 €, le faisant passer sous les 800 €. Du jamais-vu !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Difficile de proposer une meilleure fiche technique. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un véritable concert de Heavy Metal Trad à lui tout seul, une prestation d'Iron Maiden, Judas Priest et Motörhead qui seraient réunis sous le même chapiteau et où tous les potards auraient été poussés au maximum, voire à 11 ! Avec la Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, 8 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh, nous sommes vraiment dans le très haut du panier. Son écran est parmi les plus beaux possibles et c'est sans compter sur son appareil photo très impressionnant dans son rendu.

