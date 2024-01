Honor Magic5 Lite : Ah oui ! Moins de 250 € pour un smartphone avec 8 Go de RAM et un écran Amoled...

Le Honor Magic5 Lite est l'un des meilleurs milieux de gamme en termes de ratio qualité/prix et grâce aux soldes et à la sortie du modèle 6, vous pouvez le trouver à tout petit prix. Le Magic5 Lite nous offre une fiche technique particulièrement redoutable, que ce soit sa batterie qui possède 5100 mAh, chose rare, même dans le haut de gamme aujourd'hui. En ce moment, le Magic5 Lite est proposé à 245 € seulement au lieu des 329 € de son prix de référence.

Fiche technique du Honor Magic5 Lite

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400X1080 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 2400X1080 pixels, 1-120 Hz Chipset : Snapdragon® 695 5G

: Snapdragon® 695 5G Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 64+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 64+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5100 mAh, charge 40 watts

: 5100 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Magic5 Lite du constructeur chinois Honor est une prouesse technologique. Malgré sa finesse et sa légèreté, il excelle en termes de performances et de puissance brute. Équipé de 8 Go de RAM et d'une puce Qualcomm, il offre une expérience utilisateur robuste, soutenue par une batterie de 5100 mAh assurant une durabilité exemplaire. De plus, son écran remarquablement magnifique en fait un choix idéal pour le gaming et le streaming.

Le Honor Magic5 Lite est disponible à moins de 250 € sur Rakuten !

Le Magic5 Lite est disponible à un excellent : 245 €. C'est une opportunité unique pour acquérir l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme à un tarif fortement réduit pendant les soldes. Ce modèle européen est expédié depuis la France et bénéficie d'une garantie de 2 ans, offrant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire.