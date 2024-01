Xiaomi élargit sa gamme avec la série Redmi Note 13 Pro

Xiaomi a récemment dévoilé la série Redmi Note 13 Pro, enrichissant ainsi sa célèbre gamme Redmi Note. Cette nouvelle série se compose de trois modèles innovants, chacun offrant des caractéristiques uniques et une expérience utilisateur améliorée. Elle comprend les modèles Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Après une présentation officielle en Chine, la série Redmi Note 13 Pro de Xiaomi, composée du Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro est enfin annoncée en France. Ces modèles se distinguent par leur engagement envers la durabilité, avec 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité, promettant ainsi une longévité et une sécurité accrues.

Une configuration photo commune basée sur un capteur principal de 200 mégapixels

Au cœur de cette série se trouve une innovation intéressante en photographie mobile. Chaque modèle est équipé d'un appareil photo ultra-haute résolution de 200 mégapixels, complété par une stabilisation optique de l'image (OIS), offrant des clichés d'une netteté et d'un détail se voulant sans faille. Cette prouesse technologique est soutenue par un grand capteur de 1/1,4" et un traitement d'image avancé, prometteur de photos lumineuses même dans des conditions de faible luminosité. À cela, les trois modèles sont également dotés d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels couvrant 120 degrés ainsi qu’un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Pour les selfies et les appels vidéo, les trois téléphones embarquent un capteur de 16 mégapixels à l’avant.



Redmi Note 13 Pro 5G

La série Redmi Note 13 Pro se démarque également dans le domaine de l'affichage. Le Redmi Note 13 Pro+ 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G sont équipés d'un écran AMOLED atteignant une luminosité maximale de 1800 cd/m². Tous garantissent un défilement fluide grâce à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi une expérience visuelle des plus agréables. Ils proposent un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Tous ont une diagonale de 6,67 pouces.

Chaque smartphone de la série est conçu pour le confort et la durabilité. Certifiés TÜV Rheinland pour leur faible lumière bleue et sans scintillement, ces appareils comprennent également des fonctions de protection des yeux et un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. La résistance est renforcée par le Corning Gorilla Glass Victus sur les Redmi Note 13 Pro+ et Redmi Note 13 Pro 5G, et une optimisation de l'écran pour une utilisation sous la pluie.



Redmi Note 13 Pro

Quelles performances et quelle autonomie ?

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G, leader de la série, est doté d'un processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra, d'une batterie avec une capacité de 5000 mAh et d'un système de charge rapide HyperCharge de 120 watts, permettant une recharge complète en seulement 19 minutes, selon la marque. C’est la même capacité que l’on trouve au sein du Redmi Note 13 Pro pour une charge à 67 watts, comme pour le Redmi Note 13 Pro 5G qui a une batterie d’une capacité de 5100 mAh. Ce dernier dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 tandis que le Redmi Note 13 Pro, limité à la 4G, est animé par un chipset MediaTek Helio G99-Ultra. Ce dernier supporte l’ajout d’une carte mémoire, ce qui n’est pas le cas des deux autres. Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Les deux autres sont certifiés IP54 donc peuvent résister à des éclaboussures.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est disponible en Midnight Black, Moonlight White ou Aurora Purple. La version 8+256 Go sera proposée dès le 18 janvier au prix de 469 €. La configuration 12+512 Go sera disponible à 499 €.

Le Redmi Note 13 Pro 5G est proposé en Midnight Black, Ocean Teal ou Aurora Purple en version 8+256 à 399 €. Le Redmi Note 13 Pro sera disponible en Midnight Black, Lavender Purple, et Forest Green à 349 € pour la version 8+256 Go ou 399 € pour la configuration 12+512 Go.

