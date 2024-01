Nouvelle promo pour les soldes d'hiver : votre forfait mobile Le Frost, flexible et à prix réduit !

Envie de profiter des soldes d'hiver ? Si un forfait à prix canon vous intéresse, alors la nouvelle promo de l'opérateur YouPrice devrait vous intéresser... Flexible et sans engagement, vous bénéficierez de 111Go à 130Go dès 9,99€ par mois et pourrez opter pour la 5G ! En plus, vous avez le choix parmi deux réseaux : Orange et SFR. Découvrez le nouveau forfait Le Frost pour en profiter sans plus attendre !

Un forfait, deux réseaux, trois enveloppes data

L'opérateur YouPrice propose pour les soldes d'hiver débutées il y a quelques jours un tout nouveau forfait à prix réduit les deux premiers mois d'abonnement ! Avant de vous préciser les garanties de cette promo nommée Le Frost, prenons le temps de vous présenter le principe des forfaits sans engagement signés Youprice.

Tout d'abord, vous avez le choix parmi deux réseaux : Orange ou SFR. En effet, pour un même forfait, vous avez la possibilité de choisir le réseau qui vous convient le mieux selon l'utilisation que vous avez de votre abonnement mobile ainsi que selon votre lieu d'habitation. Vous vous assurez ainsi de profiter pleinement et de manière optimale des garanties de votre forfait.

Ensuite, le forfait Le Frost est ajustable, c'est-à-dire que vous avez à votre disposition trois paliers data (111Go, 120Go et 130Go) et que vous pouvez passer de l'un à l'autre chaque mois sans surcoût. Cela vous permet de pouvoir vous ajuster en fonction de vos besoins et envies du moment et d'avoir la main sur votre budget de téléphonie mobile.

Enfin, ce forfait vous offre la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

De 111Go à 130Go dès 9,99€

En termes de garanties, le forfait Le Frost vous fournit de 111Go à 130Go de data en France métropolitaine et jusqu'à 16Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez également appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité prévu par votre offre mobile.

En optant pour le réseau SFR, voici comment se présente votre forfait illimité :

jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

pendant 2 mois puis 11,99€/mois de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 18,99€/mois

pendant 2 mois puis 18,99€/mois de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 20,99€/mois

Et avec le réseau Orange :

jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

pendant 2 mois puis 12,99€/mois de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois

pendant 2 mois puis 19,99€/mois de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 21,99€/mois

Vous aurez par ailleurs l'opportunité de profiter de la 5G en souscrivant à l'option 5G sans engagement. Celle-ci vous coûtera la somme de 5€ chaque mois.