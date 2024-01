Xiaomi Redmi Note 13, deux nouveaux smartphones de milieu de gamme à prix attractif

La marque chinoise Xiaomi avait déjà présenté ses smartphones de la série Redmi Note 13 en Chine et c’est désormais le continent européen qui est touché par cette nouvelle gamme. Récemment, le fabricant a dévoilé les détails techniques ainsi que les prix des Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G. Maintenant, nous savons tout sur les Redmi Note 13 (comprenez limité à la 4G) et Redmi Note 13 5G.

Esthétiquement les deux téléphones marquent des distinctions au niveau du design du dos. En effet, la version 5G dispose d’une plaque à l’arrière pour accueillir les capteurs photo alors que la version 4G propose un style plus épuré, avec les objectifs qui semblent juste posés, sans artifice. Tous les deux ont des profils très plats, à l’image des modèles Pro. Ils sont dotés d’une prise audio jack pour brancher un casque. La version 4G a un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran alors qu’il est installé sur le profil de la version 5G. Les deux mobiles proposent un son stéréo depuis deux haut-parleurs. Ils sont certifiés IP54 donc résistants aux éclaboussures. En outre, comme tous les autres mobiles de la marque, on peut compter sur la présence d’un émetteur infrarouge afin de les transformer en télécommande universelle.

Le jeu des différences

Leurs propositions sont quasiment identiques. La version 5G présente toutefois un châssis qui est très légèrement plus compact, mais aussi un peu plus fin puisque celui-ci mesure 7,6 mm contre 7,97 mm pour la version 4G. Techniquement, les deux smartphones sont dotés d’un écran similaire puisqu’il s’agit d’une dalle de type AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 1800 cd/m².

Le processeur n’est pas identique puisque le Redmi Note 13 version 4G dispose d’un processeur Snapdragon 685 alors que la version 5G embarque une puce Dimensity 6080. Le Redmi Note 13 5G est proposé avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go contre 6+128 Go ou 8+256 Go pour la version 4G. Tous les 2 peuvent compter sur l’intégration possible d’une carte mémoire supplémentaire afin d’éteindre la mémoire interne.

Les deux téléphones sont équipés d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Pour la partie photo, malgré les différences de design, à l’intérieur, il embarque la même configuration. Ils s’appuient sur un capteur principal de 108 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels tandis qu’un troisième capteur de 2 mégapixels est là pour prendre les photos en mode macro. Enfin, notez que la caméra a selfie qui permet également de passer des appels vidéo, placés à l’avant de l’appareil, est un module de 16 mégapixels.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 13 5G est disponible en noir, bleu (océan) ou blanc. Il est proposé dans la configuration 8+256 Go au prix de 299 €.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 13 est proposé en noir, vert, bleu et « ocean sunset » à 199 € pour la version 6+128 Go ou à 249 € pour la configuration 8+256 Go.