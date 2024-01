Samsung Galaxy Unpacked 2024 : Comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S24 ?

L'évènement phare de 2024

Comme chaque année, le célèbre constructeur coréen Samsung organise une conférence afin de présenter ses derniers produits et ses nouveautés inhérentes à l'ère de la téléphonie mobile, version 2024. Pour cette année, celle-ci débutera ce soir, à 19h00, heure française.

Elle sera l'occasion pour Samsung de présenter sa nouvelle gamme de Smartphones : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. L'Intelligence Artificielle sera également un sujet prépondérant de cette conférence puisque l'enseigne l'a intégrée à ses téléphones portables derniers cris ! Une nouvelle ère commence pour Samsung et les utilisateurs. Au regard des différentes rumeurs qui ont égrené la toile ces derniers temps, le constructeur pourra ainsi apporter des informations précises et fiables tant attendus des fans de la marque.

Alors, comment suivre cet évènement "Galaxy Unpacked" qui a lieu en Californie ?

Comment suivre la conférence ?

Si vous êtes intéressé et curieux des informations qui vous seront dévoilées, sachez qu'il vous est possible de suivre en direct la conférence. En effet, celle-ci sera retransmise ce soir, dès le lancement de l'évènement sur les différents réseaux sociaux tels que la Chaîne YouTube ou le compte Twitter du constructeur coréen.

Vous pouvez également suivre l'évènement directement sur le site officiel et vous inscrire auparavant. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter via votre compte Samsung ou bien de créer un compte. Renseignez votre nom, prénom ainsi que votre adresse mail. Vous devez bien entendu être majeur puis préciser si vous souhaitez recevoir des informations et autres offres spéciales de Samsung Electronics France.

Cette inscription vous permettra de recevoir les offres de lancement en avant-première, mais aussi de profiter d'offres privilèges :

une remise exceptionnelle sur la prochaine innovation Galaxy*

sur la prochaine innovation Galaxy* un produit iconique Samsung offert pour tout achat du nouveau smartphone Galaxy (si l'achat a lieu dans les cinq premiers jours après le lancement officiel*)

*Vous recevrez toutes les indications par mail dès aujourd'hui !

SUIVRE LA CONFERENCE SAMSUNG