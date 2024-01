Voici pourquoi le nouveau Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G à 369 € est un meilleur investissement que le Redmi Note 12 Pro Plus à peine moins cher

Le Xiaomi Remdi Note 13 Pro est sorti hier à 13 h. Tout dernier né de Xiaomi avec ses homologues Redmi 13 et 13 Pro Plus, il est intéressant de constater qu’avec un prix à peine plus élevé que le 12 Pro Plus de l’année dernière, il propose pourtant une réelle avancée en termes de puissance et de confort ! En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour 369 € chez Cdiscount, de quoi faire rougir la concurrence.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone de milieu de gamme développé par le constructeur chinois Xiaomi qui propose des performances de plus en plus proches de ce que l’on pouvait trouver sur du très haut de gamme il y a encore quelques années. En ce moment, Cdiscount nous le propose à 369 €, mais est-ce que cela vaut le coup étant donné que le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus de l’année dernière en version 5G est à peu près dans la même gamme de prix ? Notre réponse : Oui ! Et nous vous disons pourquoi.

Caractéristiques du Redmi Note 12 Pro Plus VS Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels 120 Hz

120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

Stockage : 256 Go de stockage Interne

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh

Redmi Note 13 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

Stockage : 256 Go de stockage interne

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5100 mAh

Si sur le papier, on ne voit pas de grandes différences, c’est que les changements s’opèrent essentiellement en termes d’optimisations et de chipset. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro présente plusieurs avancées net par rapport au Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Tout d'abord, petite mise en bouche, il a une classification IP54, c’est-à-dire qu’il est plus résistant face à l’eau, la poussière etc. Concernant son écran, il propose 13% de pixels en plus pour une meilleure résolution, avec 446 PPI comparé aux 395 PPI du Redmi Note 12 Pro Plus. Une amélioration plutôt convaincante ! Le Redmi Note 13 Pro intègre également un processeur plus économe en énergie qui couplé à une meilleure batterie le rend plus autonome que son prédécesseur, mais surtout, le Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm est plus puissant et est l'un des meilleurs SoC pour les appareils milieu de gamme. Celui-ci propose de meilleures performances globales, par exemple pour le gaming. Enfin, il est compatible avec la technologie eSIM, offrant une connectivité plus flexible puisque vous pouvez plus facilement changer d'opérateur en allant directement en ligne. Et pour finir, il est plus léger de 23,5 grammes !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro chez Cdiscount pour sa sortie

En ce moment, Cdiscount nous propose le Xiaomi Redmi Note 13 Pro dans sa version 5G (attention il existe une version 4G) à 369 € avec une livraison gratuite très rapide. Cdiscount propose également 2 ans de garantie incluse !