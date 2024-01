Une nouvelle couleur pour le Pixel 8 Pro de Google à partir du 25 janvier

Google a récemment annoncé l'introduction d'une nouvelle couleur pour son smartphone Pixel 8 Pro. La révélation a été faite sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur la plateforme X (anciennement Twitter). Une image du modèle Pro dans une nuance bleu ciel a été publiée. Dans la vidéo, l’appareil est progressivement recouvert d'une peinture verte nommée « Minty Fresh ». Cette annonce marque un tournant dans la stratégie de diversification des produits de la firme.

Événement artistique pour le lancement

Pour célébrer ce lancement, Google a organisé un événement unique au centre de New York. Le street artiste renommé @itsaliving y réalisera une fresque murale, symbolisant l'union entre l'art et la technologie. Le public aura la possibilité de participer à cet événement en personne ou via un live streaming, offrant ainsi une expérience interactive et moderne.

La nouvelle teinte « Minty Fresh » sera probablement exclusive au modèle Pixel 8 Pro. Cette hypothèse s'appuie sur l'image diffusée pour l'événement du 25 janvier, montrant spécifiquement ce modèle. À noter que la version standard du Pixel 8 est déjà disponible dans une nuance de vert (Green Grey) sur certains marchés. Sinon, en France, le Pixel 8 est disponible en vert sauge (plutôt gris), noir volcanique, et rose. Le Pixel 8 Pro, pour sa part est disponible en noir volcanique, bleu azur et porcelaine. Des questions demeurent quant à la disponibilité de cette nouvelle couleur, notamment si elle sera réservée au marché américain. Ces détails seront vraisemblablement clarifiés lors de l'événement.

La stratégie de communication de Google pour cette annonce a été particulièrement innovante. Une courte vidéo, accompagnée d'une phrase en code binaire, a été diffusée pour teaser l'événement. Traduite, cette phrase se lit comme « Année fraîche, goutte fraîche », reflétant une approche créative et engageante envers son public.