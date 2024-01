Samsung Galaxy A54 5G : Certes, le Galaxy S24 est en précommande, mais n'oublions pas que le A54 est enfin à moins 300 € pour les soldes d'hiver !

Le Samsung Galaxy A54 5G est un smartphone de milieu de gamme, mais nous devrions dire le milieu de gamme de Samsung. En effet, il n'est pas seulement au milieu des différentes séries proposées par Samsung, mais il incarne totalement ce que doit être un smartphone milieu de gamme, c'est-à-dire avec des technologies puissantes adaptées au monde de 2024, mais proposer à un prix beaucoup plus abordable que ce que nous pouvons trouver pour le haut de gamme. D'autant plus, qu'en ce moment, nous pouvons le trouver chez Rakuten à un prix tout à fait raisonnable de 291 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Galaxy A54 5G est tout simplement l'une des plus intéressantes dans le milieu de gamme à ce prix. Si vous recherchez un smartphone polyvalent, c'est-à-dire qui puisse tout autant vous servir pour des tâches quotidiennes simples comme la communication, utiliser Internet, un GPS ou autre, mais aussi des fonctions plus précises comme les jeux mobiles, prendre des photos dans une très bonne qualité, où faire de la vidéo (et bien d'autres tâches telles que le streaming) ce Samsung est totalement adapté à cela.

Le Samsung Galaxy A54 5G est proposé sur Rakuten au meilleur prix

Rakuten nous propose en ce moment le Samsung Galaxy A54 5G, fleuron des milieux de gamme, à moins de 300 €, mais en plus avec 5 € de réduction grâce au code SOA5150 ce qui en fait l'un des meilleurs rapport qualité-prix en ce moment sur le marché. Celui-ci est livré rapidement, dans une version internationale, compatible avec l'ensemble des opérateurs français (seul Google Pay ne sera pas pris en charge).