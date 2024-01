Craquez pour les nouveaux forfaits RED : de 10Go à 200Go dès 6,99€ !

L'opérateur RED by SFR vient de lancer de nouvelles offres promotionnelles avec de 10Go à 200Go de data à partir de 6,99€ par mois ! Avec ou sans la 5G, avec ou sans option spéciale "International", des garanties à l'étranger... votre abonnement s'adapte à vos besoins et à votre budget ! Découvrez ces promos dans cet article et faites-vous plaisir !

Des forfaits mobiles à petits prix

Les nouveaux forfaits sans engagement de RED by SFR offrent un large choix pour ajuster votre abonnement mobile à vos besoins et envies comme à votre budget. Et justement, en termes de tarifs, deux forfaits RED permettent d'obtenir une offre mobile à petit prix tout en profitant d'une enveloppe data relativement conséquente ainsi que de l'illimité. En effet, les forfaits RED 10Go et 30Go proposent tous deux les appels, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM).

Le forfait RED 10Go est au prix doux de 6,99€ par mois. Avec cette offre, vous bénéficierez de 10Go en France métropolitaine, mais aussi de 11Go lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM. Le forfait RED 30Go coûte quant à lui la somme de 10,99€ par mois et fournit 30Go d'Internet en Métropole ainsi que 19Go utilisables depuis les destinations précitées. Vous pouvez également sélectionner la vitesse 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois.

Avec ces deux forfaits, vous pouvez souscrire à l'option "International" qui vous permettra de profiter de 35Go lorsque vous voyagez dans la zone UE/DOM, dont 20Go que vous pourrez utiliser aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Andorre.

Un maximum de data avec la 5G offerte

Deux autres forfaits illimités viennent compléter la nouvelle gamme RED : le forfait 130Go à 13,99€ par mois et le forfait 200Go à 17,99€ par mois. L'opérateur inclut gratuitement la vitesse 5G avec ces deux offres mobile économiques !

La première offre vous permet de vous connecter à hauteur de 130Go de 5G en Métropole et de 27Go à l'étranger (UE/DOM). La seconde vous propose 200Go de 5G pour surfer sur le web en France métropolitaine et 32Go pour assurer votre itinérance dans les zones internationales mentionnées.

Bien entendu, quel que soit l'abonnement que vous choisirez, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité où que vous soyez au sein de l'Union européenne. L'option "International" est également éligible avec ces deux forfaits RED.