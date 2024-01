Samsung Galaxy S24 : Son prix le plus bas à ce jour est chez ce marchand pendant les soldes

Le Samsung Galaxy S24 vient à peine de sortir et vous pouvez déjà vous le procurer avec une réduction le faisant passer de 869 €, chez son constructeur, à 799 € chez ce vendeur. Nous vous disons tout sur le nouveau flagship de Samsung et sur cette promotion.

Le Samsung Galaxy S24 vient d'être lancé en précommande par son constructeur, et d'ores et déjà nous pouvons découvrir son impressionnante fiche technique qui propose parmi les technologies les plus avancées actuellement sur le marché. En termes de performance, il est difficile de trouver plus puissant, même l'iPhone 15 ne fait pas mieux, par exemple en termes de gaming. En ce moment, Rakuten propose une offre à prix imbattable en l'affichant à 799,99 € dans sa version neuve avec une garantie de 2 ans ! Tout simplement le prix le plus bas du marché.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Avec sa puce Exynos, son écran Dynamic AMOLED X2 et sa batterie très performante, le Galaxy S24 du constructeur Samsung est absolument dans le haut du panier en ce début d'année et le restera probablement durant toute l'année à venir, voire même les années à venir.

Le Samsung Galaxy S24 à moins de 800 € sur Rakuten !

En ce moment, nous pouvons trouver le Galaxy S24 sur le site de Rakuten a moins de 800 €, 799 € pour être exact, il s'agit d'une version neuve avec une garantie de 2 ans et une assurance. Ce produit vendu par SalutG sur Rakuten est un modèle importé, mais compatible avec les opérateurs, seul Samsung est indisponible.