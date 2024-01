Samsung Galaxy S24 Ultra : Aujourd'hui seulement, il est proposé avec ce code promo et une réduction de totale de 260 €

Pour tous ceux qui s'intéressent au monde du smartphone, il n'a pas été possible d'échapper à la nouvelle de la sortie du Samsung Galaxy S24 Ultra, mais aussi de ses petits frères les S24 et S24 plus. Le S24 Ultra et un smartphone novateur à bien des égards, puisqu'il propose des fonctionnalités nouvelles sur le marché du smartphone, dans la lignée de ce qu'on fait le Google pixel 8 Pro et l'iPhone 15, avec Galaxy AI, une intelligence artificielle qui a pour objectif de rendre le Samsung Galaxy S24 ultra encore plus réactif et pratique. Parmi les nouveautés, il y a également la promesse que ce smartphone sera mis à jour pendant 7 ans ! Et pour les gamers, sachez que le Galaxy S24 Ultra, et ses déclinaisons, auront même du ray tracing. En ce moment, il est proposé sur Rakuten avec 260 € de réduction grâce à un code promo RAKUTEN40 qui n'aura lieu qu'aujourd'hui, le dimanche 28 janvier.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Un smartphone qui a tout pour nous bluffer. C'est ce que l'on peut se dire en voyant les caractéristiques que nous propose la marque coréenne. Et effectivement avec ses 12 Go de RAM, son écran Dynamic AMOLED 2X et surtout sa nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'une des plus attendues et puissantes du marché, ce Samsung casse la baraque !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est à son plus petit prix sur Rakuten grâce à ce code promo

Actuellement, le Samsung Galaxy 24 Ultra peut être trouvé à 1249,99 € au lieu de 1469 €, mais avec en plus le code RAKUTEN40 qui nous permet de le faire descendre d'encore 40 €, faisant une réduction de 260 €. L'appareil est livré gratuitement avec une assurance et une garantie de 2 ans. Il s'agit d'une version importée, mais compatible avec tous les opérateurs français.