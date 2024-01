Honor Magic V2, le smartphone pliant format livre le plus léger et fin au monde est enfin disponible

Après plusieurs mois d’attente suite à sa présentation officielle en Chine puis un aperçu en septembre dernier au salon IFA 2023, le nouveau smartphone Honor Magic V2 est enfin disponible en France. Il s’agit du mobile pliant format livre le plus fin et le plus léger au monde n’oubliant pas des performances et des photos de premier plan. En voici tous les détails.

Le smartphone pliant Honor Magic V2, avec ses 9,9 mm d'épaisseur une fois plié et un poids de seulement 231 grammes, redéfinit les standards de finesse et de légèreté dans le monde des smartphones pliants. Sa conception intègre une batterie double Silicon-Carbone d'une moyenne de 2,72 mm d'épaisseur, conférant au téléphone une capacité de 5 000 mAh sans compromettre son design épuré. Cette prouesse technique assure une portabilité optimale, permettant au Magic V2 de se glisser aisément dans n'importe quel sac ou poche.

Outre son aspect esthétique, le Honor Magic V2 brille par son autonomie. Grâce à sa batterie de 5 000 mAh compatible avec la technologie SuperCharge Honor 66 Watts, il offre une solution idéale pour les utilisateurs à la recherche d'un équilibre entre finesse et longévité de batterie. Cette capacité permet une utilisation intensive tout au long de la journée, incluant le streaming, la navigation web et les réunions sans souci de rechargement. Malheureusement, notez que le chargeur exclusif qui permet de le recharger à pleine puissance n’est pas livré dans la boîte de l’appareil.

VOIR LE TEST DU HONOR MAGIC V2

Performances et capteurs photo qui n’ont rien à envier aux meilleurs smartphones

Techniquement, le Magic V2 s’appuie sur un processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 512 Go, sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. Pour les photos, il est doté d'une configuration de triple caméra arrière performante, comprenant un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 20 mégapixels permettant un zoom optique 2,5x. Cette combinaison veut assurer des clichés nets et lumineux même en basse lumière, capturant avec précision chaque moment important.

Notez la présence d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande pour piloter un téléviseur et d’autres appareils.

Durabilité, robustesse et deux écrans AMOLED 120 Hz

La robustesse du Honor Magic V2 est assurée par une charnière en titane super légère et un acier exclusif à la marque, offrant une durée de vie extrêmement importante avec une capacité de plus de 400 000 ouvertures, selon la marque. Cette innovation garantit non seulement la finesse du téléphone, mais également sa longévité, répondant ainsi aux besoins d'une utilisation quotidienne intensive.

Le mobile est équipé de deux écrans AMOLED. Celui-ci fait la couverture de l’appareil mesure 6,43 pouces avec un côté incurvé et propose une luminosité maximale de 2500 cd/m², selon Honor. Il est assez large pour proposer une expérience identique à celle d’un smartphone conventionnel. L’écran interne, pliant, mesure 7,9 pouces lorsqu’il est totalement déplié avec une fréquence maximale de 120 Hz (comme l’écran externe) et une luminosité maximale de 1600 cd/m², toujours d’après Honor. Ils sont dotés des technologies intégrées telles que Dynamic Dimming, 3840Hz PWM Dimming et Circadian Night Display visant à réduire les émissions de lumière bleue, préservant ainsi le confort oculaire lors d'utilisations prolongées ou dans des conditions de faible luminosité. Notez la compatibilité de l’écran interne avec les formats HDR10+, IMAX Enhanced et Dolby Vision.

Un design ultra séduisant avec deux finitions

En parallèle, le design du Honor Magic V2 s'inspire de celui de la Marshall Stanmore III (offerte pour toute précommande jusqu’au 25 février 2024), avec des finitions en cuir grainé végétalien de haute qualité et une couleur noire emblématique. Cette approche vise à créer une esthétique cohérente entre les deux appareils, offrant ainsi une expérience audio et technologique harmonieuse. Notez qu’il est également disponible en violet, exclusivement sur le site de la marque.

Le smartphone et l’enceinte Marshall Stanmore III sont compatibles avec la technologie LE Audio (Bluetooth 5.3), promettant une expérience de connectivité améliorée. Cette caractéristique garantit une meilleure portée, une consommation d'énergie réduite, une qualité audio haute définition et une connexion simplifiée, améliorant ainsi l'expérience utilisateur dans son ensemble. Notez que le smartphone supporte les codecs SBC, AAC, LDAC, aptX et aptx HD. Il est également compatible avec le format DTS:X Ultra.

Le Honor Magic V2, disponible en coloris noir similicuir et violet, est proposé en précommande en France à partir du 26 janvier 2024, au prix de 1999 €. Une réduction de 600 € est offerte du 26 janvier au 14 février, et pour tout achat, une enceinte Marshall Stanmore III d'une valeur de 399 € est incluse jusqu'au 25 février.