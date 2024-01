Xiaomi Redmi Note 13 Pro : De 349 € à moins de 300 €, à peine sortie le nouveau roi du milieu de gamme est déjà soldé

Sorti le 17 janvier, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le nouveau milieu de gamme très attendu de la gamme à succès lancé depuis quelques années par Xiaomi. Les Xiaomi Redmi Note 12 Pro ont rencontré un véritable succès, et nous ne doutons pas que ce soit le cas pour ce nouveau modèle encore plus puissant !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, un smartphone de milieu de gamme développé par Xiaomi, offre des performances comparables à celles des modèles haut de gamme d'il y a quelques années. Actuellement, il est disponible sur Amazon à 299 €, mais les stocks sont limités !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro propose une excellente fiche technique pour sa version 4G. Un écran Amoled du plus bel effet pour le multimédia, un solide appareil photo et un SOC robuste, capable de faire tourner les logiciels les plus récents sans problèmes. Côté batterie également, il est doué d'une grande autonomie, d'autant plus qu'il ne consomme pas beaucoup grâce à son écran Amoled, en plus de proposer 5000 mAh.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro chez Amazon pour sa sortie et au meilleur prix

En ce moment, Amazon nous propose le Xiaomi Redmi Note 13 Pro dans sa version 4G à 299 € avec une livraison gratuite très rapide. Attention, il ne reste plus beaucoup de produits en stocks à l'heure où non écrivons ces lignes !